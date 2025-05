Case divise e ristrutturate

“Divide et impera”. Un motto latino che può essere valido in qualsiasi ambito in cui, per ottenere il risultato, può essere vantaggioso dividere ciò che si oppone alla soluzione del problema iniziale. E qualcosa di simile sta accadendo nel settore immobiliare, dove riscuote crescente successo una nuova formula di rigenerazione urbana che prevede l'acquisto di vecchi appartamenti di ampia metratura, spesso difficili da vendere proprio per la loro grandezza, da frazionare successivamente in abitazioni più piccole e rimesse poi sul mercato una volta ristrutturate secondo gli ultimi dettami “green”. Questo per renderle più appetibili e in grado di soddisfare gusti ed esigenze di compratori che tendono sempre più a prediligere spazi moderni, in cui possano andare di pari passo comfort e sostenibilità ambientale. Una soluzione questa che consente di avere la casa desiderata e, al tempo stesso, di limitare consumi ed emissioni grazie a un'alta efficienza energetica.