Comunità di energia rinnovabile e gruppi di autoconsumo: a che punto siamo arrivati?

Il Modello 3C.E.R. è la Mission Confabitare nel passaggio epocale di transizione energetica, alla pari di un modello di officina elettrica diffusa per dare maggiori risposte alla domanda di energia elettrica sempre crescente e a costi sempre più esosi. Il tema, trattato a livello embrionale negli articoli precedenti, assume sempre più importanza per cui necessita di approfondimenti tecnici e normativi. Innanzitutto giova ricordare che i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, questo è possibile in forza dell’attuazione della DIRETTIVA (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, successivamente recepita dal nostro paese con D.Lgs. 199/2021 ex art 42 Bis, opportunamente regolamentato dalla Delibera 04 agosto 2020 numero 318/2020/R/eel dell’ARERA. Con il provvedimento appena citato l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha provveduto alla “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile”. La delibera in sintesi stabilisce in modo operativo cosa si intende per auto-consumatore di energia rinnovabile, comunità di energia rinnovabile, produttore, referente. Definisce requisiti per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa. Individua le modalità procedurali, nonché le modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’incentivazione del servizio di energia condivisa e le modalità della relativa rendicontazione all’Autorità. Di CER o gruppi di consumo è già dal 2018 che se ne parla. La Direttiva UE 2018/2001, nota come direttiva RED II (Renewable Energy Directive II), promulgata allo scopo della promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, utilizzando dei modelli di energia condivisa. In questi cinque anni, con tutti i rallentamenti dovuti al Covid, l’argomento è stato sempre più attenzionato, anche in virtù del continuo rincaro dell’energia a cui gli utenti sono sottoposti, pertanto si avverte la necessità di trovare soluzioni per ottimizzare i costi energetici. Anche il legislatore sta lavorando per rendere applicabile sempre più l’attivazione di soluzioni alternative e rendere appetibile l’accesso alla CER o gruppi di autoconsumo. Infatti vi è una proposta legislativa in atto incentrata su due misure di intervento: un incentivo in tariffa e un contributo a fondo perduto. Dette misure riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, come il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e le biomasse, con un limite di potenza complessivo 5 GW, con un limite temporale fissato a fine 2027. Considerato l’orientamento sopra esposto, è conveniente pensare anche all’utilizzo dell’energia elettrica per produrre calore e creare una sorta di teleriscaldamento in modo da poter beneficiare anche dal punto di vista termico delle agevolazioni prescite. Arch. Giovanni Malara Presidente Centro Studi tecnico Confabitare