Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto sul lavoroModelli iconici PaciottiFunerale Cesare PaciottiNuovi biglietti Radiohead Mare AdriaticoMigliori vini classifica 2026
Acquista il giornale
ServiziComunità Solare 2035: la rivoluzione dal basso della città italiana del futuro
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Servizi
  4. Comunità Solare 2035: la rivoluzione dal basso della città italiana del futuro

Comunità Solare 2035: la rivoluzione dal basso della città italiana del futuro

Il docente e ricercatore Setti parla di questa trasformazione

Tra gli obiettivi dichiarati per il 2026 ci sono piattaforme digitali

Tra gli obiettivi dichiarati per il 2026 ci sono piattaforme digitali

Sta nascendo in Italia un nuovo modello energetico fondato sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese. Comunità Solare 2035 ne è l’esempio concreto, guidato da Leonardo Setti, docente e ricercatore, promotore del Centro per le Comunità Solari. Comunità Solare 2035, qual è il cuore culturale di questa trasformazione? In cosa consiste la “rivoluzione dal basso”? «Quello che noi stiamo portando a livello territoriale è un vero e proprio ecosistema che cerca di mettere assieme, in maniera ecologica, tutti gli attori di un territorio: l’amministrazione pubblica, i cittadini, le imprese, le associazioni, i ragazzi, le scuole e tutte quelle figure che possono aiutarci nella transizione energetica. Il programma è strutturato su tre grandi azioni: la comunicazione, cioè raccontare cosa stiamo facendo; la formazione, con moduli didattici per i futuri cittadini solari; e infine la tecnologia, cioè la condivisione dell’energia prodotta localmente, sotto le cabine secondarie, come previsto dalle leggi fisiche ed energetiche. È una costruzione collettiva che parte dal basso e coinvolge tutti. Tra gli obiettivi dichiarati per il 2026 ci sono piattaforme digitali, autoconsumo collettivo e reti locali». Quali strumenti tecnici e organizzativi servono per rendere tutto questo accessibile a una comunità media italiana? Stiamo costruendo pezzo dopo pezzo le smart city, dotando le famiglie di strumenti per visualizzare energia prodotta e consumata ma anche fornendo loro dispositivi smart come il fotovoltaico e le batterie da balcone cioè veri e propri elettrodomestici per produrre l’energia in casa attraverso una qualsiasi presa domestica, quest’anno all’E-Day abbiamo portato l’ombrellone fotovoltaico da balcone, utile anche per gli stabilimenti balneari. Firmare il Patto significa posare la prima pietra di una città del futuro, che guardi al 2035 e al 2050 per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della disponibilità energetica. Il nostro lavoro consiste nel costruire la struttura tecnologica e culturale che permetta alle comunità di partecipare attivamente al cambiamento».

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata