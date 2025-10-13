Comunità Solare 2035: la rivoluzione dal basso della città italiana del futuro

Sta nascendo in Italia un nuovo modello energetico fondato sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese. Comunità Solare 2035 ne è l’esempio concreto, guidato da Leonardo Setti, docente e ricercatore, promotore del Centro per le Comunità Solari. Comunità Solare 2035, qual è il cuore culturale di questa trasformazione? In cosa consiste la “rivoluzione dal basso”? «Quello che noi stiamo portando a livello territoriale è un vero e proprio ecosistema che cerca di mettere assieme, in maniera ecologica, tutti gli attori di un territorio: l’amministrazione pubblica, i cittadini, le imprese, le associazioni, i ragazzi, le scuole e tutte quelle figure che possono aiutarci nella transizione energetica. Il programma è strutturato su tre grandi azioni: la comunicazione, cioè raccontare cosa stiamo facendo; la formazione, con moduli didattici per i futuri cittadini solari; e infine la tecnologia, cioè la condivisione dell’energia prodotta localmente, sotto le cabine secondarie, come previsto dalle leggi fisiche ed energetiche. È una costruzione collettiva che parte dal basso e coinvolge tutti. Tra gli obiettivi dichiarati per il 2026 ci sono piattaforme digitali, autoconsumo collettivo e reti locali». Quali strumenti tecnici e organizzativi servono per rendere tutto questo accessibile a una comunità media italiana? Stiamo costruendo pezzo dopo pezzo le smart city, dotando le famiglie di strumenti per visualizzare energia prodotta e consumata ma anche fornendo loro dispositivi smart come il fotovoltaico e le batterie da balcone cioè veri e propri elettrodomestici per produrre l’energia in casa attraverso una qualsiasi presa domestica, quest’anno all’E-Day abbiamo portato l’ombrellone fotovoltaico da balcone, utile anche per gli stabilimenti balneari. Firmare il Patto significa posare la prima pietra di una città del futuro, che guardi al 2035 e al 2050 per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della disponibilità energetica. Il nostro lavoro consiste nel costruire la struttura tecnologica e culturale che permetta alle comunità di partecipare attivamente al cambiamento».