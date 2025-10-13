Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Con la Questura per la sicurezza delle case dei bolognesi
13 ott 2025
Con la Questura per la sicurezza delle case dei bolognesi

Rinnovata la collaborazione per promuovere la legalità

La questura di Bologna

In una città come Bologna, la sicurezza richiede la partecipazione di tutti, dalle istituzioni ai cittadini, passando per le associazioni che rappresentano la comunità. La Questura si è confermata particolarmente attenta promuovendo campagne di prevenzione e incoraggiando comportamenti responsabili e con Confabitare ha rinnovato la collaborazione con l’obiettivo di promuovere la legalità e fornire utili consigli per prevenire il fenomeno dei furti in appartamento. Non si tratta solo di distribuire materiali informativi o di fornire consigli pratici contro i furti in abitazione, ma di costruire un clima di attenzione e fiducia. Le forze dell’ordine lavorano per garantire la sicurezza, ma questa si ottiene ancor di più se la cittadinanza è vigile, se c’è attenzione collettiva, capacità di fare rete, di osservare ciò che accade intorno e di segnalare situazioni anomale. È un impegno che coinvolge i proprietari, le famiglie, i vicini di casa, ma anche le associazioni che hanno il compito di diffondere consapevolezza e offrire strumenti concreti. La Questura ha fornito a Confabitare del materiale illustrativo che è stato distribuito ai propri iscritti e nei punti più frequentati della città, dove la cittadinanza viene invitata ad adottare alcuni accorgimenti che possono rivelarsi utili per prevenire e per migliorare la sicurezza nelle abitazioni e prevenire i furti. «Vogliamo dare il nostro contributo alla Questura - commenta Alberto Zanni - nell’ottica di costruire un tessuto urbano più sicuro e più consapevole».

