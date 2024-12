Con Municipium l’Amministrazione è sempre più vicina ai cittadini

Un Comune vicino ai cittadini e attento alle loro esigenze: l’amministrazione comunale di Ferrara ha varato, fin dallo scorso anno, un’applicazione per smartphone denominata “Municipium”, app del Gruppo Maggioli, già attiva in più di mille enti italiani, che sta riscuotendo un ottimo successo. Municipium è uno strumento adatto per un’amministrazione sempre più digitale e vicina al cittadino, che pone il Comune di Ferrara a portata di click e che permette una comunicazione semplice e immediata, a doppio senso, consentendo al Comune di informare i propri cittadini e, ai cittadini, di interagire con la propria amministrazione. Grazie a questo moderno strumento, tutti possono dialogare con il Comune inviando segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, per esempio di un cartello stradale illeggibile o una buca nell’asfalto, ai fini di migliorare il proprio quartiere o la propria frazione di residenza. L’applicazione è scaricabile gratuitamente dagli store on line, ed è disponibile per i dispositivi mobili iOs e Android. Dopo aver scaricato l’app, occorrerà semplicemente cercare “Ferrara” tra i comuni presenti nella rete e poi provvedere a inserire una segnalazione, toccando il tasto dedicato e cliccare sul simbolo “+” posizionato in basso a destra, autorizzare l’accesso alla posizione e selezionare una delle aree di interesse. Si aprirà poi una schermata in cui inserire il testo della segnalazione, che deve essere il più dettagliato e preciso possibile, unitamente ai propri dati personali e all’indirizzo della segnalazione. Dal Comune precisano tuttavia che Municipium non è uno strumento per la gestione delle urgenze, per le quali si dovrà sempre fare riferimento alle Forze dell’Ordine.