Con quali tempistiche viene accreditato il 5x1000

Come ottenere il pagamento del 5X1000? È, questa, una domanda che interessa da vicino i vari enti autorizzati a ricevere i contributi. A tal proposito va detto che gli enti beneficiari devono in via preliminare comunicare i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio dell’anno in corso. Facciamo dunque un esempio: il 5X1000 dell'anno 2022, sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base degli elenchi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS. Solitamente infatti il 5 per mille viene erogato entro il mese di settembre di ciascun anno, in un periodo che consente di programmare le attività dell’anno successivo anche sulla base di queste risorse. Per contributi d'importo pari o superiori ai 1000 euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di banche, Poste italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d'istituti di pagamento. Per ulteriori informazioni o chiarimenti dell’ultima ora è possibile consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.