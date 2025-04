Confabitare alla Camera per il Testo Unico delle Costruzioni

La delegazione tecnica di Confabitare Roma, rappresentata dall'Arch. Luigi Cacciatore e dall’Ing. Riccardo Renzoni è intervenuta il 26 marzo, insieme al Segretario nazionale Dott. Eugenio Romey, alla Conferenza Stampa organizzata dal Dipartimento Lavori Pubblici di Forza Italia, per la presentazione della Proposta di Legge Delega nell’ambito della futura emanazione di un Testo Unico delle Costruzioni. L'On. Erica Mazzetti, firmataria del progetto legislativo, ha espresso la necessità di procedere alla riforma, sottolineando il bisogno di abrogare l’ampio patrimonio legislativo edilizio ed urbanistico, non più attuale ed allinearlo alle regole ed obiettivi rigenerativi previsti per i prossimi decenni. «Obiettivo e visione della nuova legge delega, ha spiegato l’Arch. Giuseppe Mele - referente tecnico del tavolo di riforma - è il rapporto tra uomo e spazio urbano. Bisogna anteporre alla nomenclatura di regole un nuovo rapporto di tale portata, elemento essenziale per favorire lo sviluppo di un impianto normativo fondato sulla centralità dell'uomo e del proprio ambiente urbano». Altro elemento essenziale è il progetto: torna ad acquisire autorevolezza la progettazione e la pianificazione. Un percorso che ci si augura possa segnare un approccio futuro alla realtà edilizia completamente diverso. Al termine della conferenza, Confabitare ha condiviso con il gruppo politico ed i propri rappresentati istituzionali piena soddisfazione per gli obiettivi proposti, rappresentando la propria disponibilità per implementare la legge con i propri contributi.