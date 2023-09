Confabitare e la sinergia con Bleisure Travel Company S.p.A.

Confabitare stringe la collaborazione con Bleisure Travel Company S.p.A., una società che vede coinvolti investitori industriali di rilevanza internazionale, mettendo per la prima volta a disposizione dei suoi associati un servizio di consulenza per prenotare i viaggi e non solo. In questo modo Confabitare inizia un’evoluzione nell’ambito della tipologia di assistenza offerta fino ad oggi. Queste due realtà hanno in comune l’attenzione nei confronti della trasformazione delle abitudini delle persone ognuna nel suo settore specifico: quello immobiliare e quello dei viaggi. BTC S.p.A. è infatti un progetto imprenditoriale innovativo che anticipa le nuove tendenze che vedono nel “bleisure”, la fusione tra affari e tempo libero, e nella rivoluzione digitale il futuro del mercato Travel ed è tra i primi a farlo in Italia. Tra qualche giorno gli associati potranno accedere alla piattaforma Bleisure Holidays a loro dedicata e prenotare in tempo reale con condizioni vantaggiose: collegamenti con 4.200 compagnie di trasporto, 990.000 hotel presenti in tutto il mondo, 200.000 esperienze tra le quali visite culturali, degustazioni, attività sportive ed enogastronomiche. Uno strumento facile da utilizzare che farà sentire gli associati Confabitare a casa in ogni parte del mondo. L’offerta dinamica e la possibilità di confermare con pochi click qualsiasi tipologia di viaggio è la caratteristica di questo sistema. Ciò che un tempo richiedeva giorni di attesa per consentire alla tradizionale agenzia di viaggi di elaborare un preventivo; con Bleisure Holidays è possibile ottenerlo in pochi secondi. In una sezione dedicata, gli associati troveranno inoltre, delle proposte create dai professionisti di viaggi BTC S.p.A. e dei suggerimenti per lasciarsi guidare nella scelta della vacanza più adatta alle loro esigenze.