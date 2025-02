Confabitare e Rent2Cash, collaborazione per il futuro dei locatori

Da sempre, la nostra missione in Confabitare è supportare i proprietari di immobili nella gestione delle loro proprietà, offrendo assistenza, tutela e soluzioni concrete per affrontare ogni sfida. Ed è in questa direzione che annunciamo con grande entusiasmo la nuova partnership con Rent2Cash, una realtà innovativa che sta rivoluzionando il settore degli affitti immobiliari. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per i locatori italiani, che da oggi possono contare su nuove soluzioni avanzate per semplificare la gestione dei propri affitti e affrontarla con maggiore serenità. Grazie a questa nuova partnership, uniamo la nostra esperienza con l’innovazione di Rent2Cash, l’unica società in Italia che offre un servizio di Rental Advance: una soluzione di anticipo di liquidità per proprietari di immobili in affitto a fronte della cessione dei futuri canoni di locazione, sia su immobili a destinazione residenziale che non residenziale. In pratica il locatore ottiene liquidità anticipata da Rent2Cash, che si occupa poi di incassare mensilmente il canone dall'inquilino. Ciò significa che anche i nostri associati possono accedere a un nuovo modo di vivere la gestione immobiliare, basato su semplicità, sicurezza e innovazione. Rent2Cash si rivolge a proprietari privati e aziende di immobili residenziali e commerciali in affitto. Nello specifico: • Proprietari privati per affrontare spese personali e gestire l'immobile senza preoccupazioni. • Multi-proprietari per semplificare la gestione del loro patrimonio immobiliare. • Investitori e società immobiliari che capitalizzano la liquidità anticipata per cogliere rapidamente nuove opportunità di investimento. • Aziende proprietarie che desiderano investire in crescita strategica, migliorare i flussi di cassa e la posizione finanziaria.