Confabitare inaugura la delegazione di Torino Crocetta e organizza un corso dedicato alle

Giovedì 12 ottobre giornata ricca di eventi per Confabitare Torino. Alle ore 15 è stata inaugurata la delegazione di Torino-Crocetta in via Montevecchio 10/d. Nell’ufficio Torino Crocetta, già operativo, oltre alla consulenza sui contratti di locazione e sugli accordi territoriali per i canoni concordati, sarà possibile avere informazioni su un tema molto attuale come quello degli affitti brevi, che si stanno affermando in questi ultimi tempi anche nella città di Torino. Responsabile della nuova Delegazione, la vicepresidente di Confabitare Torino Monica Puglisi. Lo stesso giorno dalle ore 18 alle ore 21 si è tenuto presso l’hotel Holiday Inn di Torino in piazza Massaua un corso sulle Aste Immobiliari. Si è parlato di come affrontare un’asta, cosa controllare, quali sono i rischi, come funzionano i pagamenti e quali sono le tempistiche. È stata illustrata la normativa attuale, come valutare la proprietà, valutare il valore di mercato, la differenza tra asta sincrona e asta asincrona. Il corso è stato tenuto dagli avvocati Davide Pollano e Jessica Matarrese. Il corso era aperto agli associati Confabitare, Confamministrare e ad agenti immobiliari professionisti. Questo corso segue in ordine di tempo quello tenutosi a febbraio scorso sulle locazioni brevi. Corso che ha visto una cospicua partecipazione sia di associati a Confabitare che di singoli interessati a conoscere aspetti poco noti della proprietà immobiliare. Ad entrambi gli eventi è stato presente il Presidente Nazionale di Confabitare Alberto Zanni.