Confabitare: la Sede Provinciale di Roma è sempre più internazionale

La Sede Provinciale di Roma ha svolto una intensa attività di relazioni, caratterizzata, negli ultimi tempi, anche da un taglio internazionale. Precisamente è stata uno degli sponsor di un evento internazionale di relazioni Italia – USA, organizzato da We The Italians al Circolo del Ministero degli Affari Esteri, alla presenza del Board del NIAF (National Italian American Foundation), con sede a Washington D.C., nata nel 1975 con lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell'Italia negli Stati Uniti e di fare da punto di riferimento per i circa 20 milioni di statunitensi che vantano origini italiane. Ad oggi, vero snodo della maggior parte delle decisioni commerciali e politiche nelle relazioni tra i due Paesi. All’evento e alla cena di gala, presente anche il Ministro Giancarlo Giorgetti, Confabitare è stata al tavolo degli immobiliaristi USA, ai quali ha spiegato le opportunità di investimento in immobili abitativi a reddito in Italia e le agevolazioni IRES e IMU derivanti dalle locazioni a canone concordato (peraltro riportate sul magazine pubblicato per la serata) incontrando il loro interesse. Sempre in tema di relazioni Italia-USA, Confabitare Roma è stata “host firm” di due gruppi di studenti di “Pre-Law” di Università americane, nell’ambito del programma “Lex Fellowship”. Agli studenti è stato tenuto un corso di Diritto delle Locazioni italiane. Oltre alle relazioni internazionali, si svolgono le normali relazioni a livello locale.