Confabitare Padova, una realtà in continua evoluzione

Il 27 gennaio si è tenuta l'assemblea dell'Associazione per importanti cambiamenti al vertice: il Presidente Provinciale Avv. Emanuele Mazzaro ha con senso di responsabilità lasciato la carica per la difficoltà di far fronte agli impegni professionali e istituzionali. L'assemblea ha eletto due nuovi consiglieri: Gianni Bacco, professionista dell'immobiliare di grande esperienza e conoscenza della città e l'Avv. Giuseppina Galioto, esperta di diritto immobiliare, la quale è stata eletta a Presidente. Confabitare Padova si propone di diventare un nuovo punto di riferimento per i proprietari immobiliari padovani, che supporta nella tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Inoltre, Confabitare Padova è attivo e propositivo interlocutore ai tavoli di lavoro con le Istituzione; si è già fatta notare, infatti, nelle riunioni con i Comuni di Padova, Abano Terme, Selvazzano Dentro e prossimamente lo farà anche nei Comuni di Este e Monselice. In un contesto di grossi cambiamenti in città -quali la realizzazione della linea del tram, la bonifica del condotto gas e acqua finanziate dal PNRR, il progetto del nuovo ospedale e l’ammodernamento di tutte le infrastrutture- Confabitare è parte attiva del cambiamento e dell'evoluzione della Provincia. Il Presidente Nazionale Alberto Zanni lo scorso 31 marzo ha fatto visita a Padova per manifestare il pieno appoggio a Confabitare Padova, incontrando il neo Presidente Avv. Giuseppina Galioto e il Vice Presidente Fabio Zampieri.