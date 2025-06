Confabitare Reggio Emilia per un welfare concreto

Confabitare Reggio Emilia accoglie con favore il nuovo modello di Welfare Partecipato promosso dal Comune di Reggio Emilia, un percorso innovativo che punta a costruire una rete di servizi a supporto della comunità. Un obiettivo che l’associazione dei proprietari immobiliari persegue da tempo attraverso iniziative concrete, capaci di coniugare il diritto all’abitare con la cura dei luoghi e delle relazioni. “In un momento in cui anche nella nostra città aumentano solitudini, fragilità e disuguaglianze, è fondamentale che il concetto di welfare esca dai confini istituzionali per diventare un patrimonio condiviso tra cittadini, associazioni e amministrazioni pubbliche”, dichiara Stefania Soncini, presidente di Confabitare Reggio Emilia. “Mi rifaccio alle parole del sindaco Massari: il welfare è davvero una questione che riguarda tutti. Noi crediamo che si possa partire proprio dal territorio, dalle piazze, dalle case, dai luoghi vissuti ogni giorno.” Ed è proprio su questi fronti che Confabitare si è attivata: a Poviglio sono stati realizzati interventi significativi, sostenuti dall’associazione. Il primo ha riguardato la riqualificazione dei portici della piazza, restituiti alla comunità attraverso una tinteggiatura integrale; oltre al sostegno per la nascita di iniziative culturali per promuove la socializzazione in spazi pubblici curati e restituiti al loro valore sociale. “L’abitare non si esaurisce nelle mura domestiche”, sottolinea Soncini, “ma comprende la qualità degli spazi condivisi, la bellezza del contesto urbano, la possibilità di sentirsi parte di una comunità”. Un impegno che si è concretizzato anche il 1° giugno, per la Festa della Repubblica, quando Confabitare ha premiato i cittadini del territorio che si sono distinti per le loro attività di volontariato.