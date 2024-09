Confabitare risponde al New York Times

Di recente ha suscitato ampie discussioni l'articolo pubblicato sul New York Times che parla della trasformazione di Bologna sotto l'impatto del turismo di massa negli ultimi dieci anni. Alberto Zanni si è espresso sulla questione: «Lo squilibrio creato dall’incremento dei voli low cost, dal turismo di massa e dalla proliferazione degli affitti brevi, va gestito con attenzione, i proprietari immobiliari che destinano i loro appartamenti agli affitti turistici e B&B stanno semplicemente rispondendo a una crescente domanda di alloggi temporanei e non sono loro che devono riequilibrare le politiche abitative della città». L’articolo imputa all'aumento del turismo l'impennata dei canoni di locazione che costringe molti studenti a spostarsi fuori dal centro storico. A questo proposito Zanni commenta: «Il vero problema per gli studenti, come anche per i lavoratori fuori sede e per le famiglie che cercano casa, non è il turismo, ma le politiche abitative del Comune, che non sono riuscite a gestire efficacemente e per tempo l'aumento della domanda di alloggi. Quella dei 10.000 alloggi per i richiedenti è ancora una promessa. Non possiamo permettere che studenti, lavoratori e famiglie in cerca di alloggio vengano ignorati e che la responsabilità ricada sui proprietari immobiliari, che operano nel rispetto delle regole del mercato. La responsabilità è dell'amministrazione comunale, che avrebbe dovuto agire tempestivamente, evitando interventi drastici come il divieto di B&B o affitti turistici. È necessaria una programmazione che consideri l'aumento della domanda di alloggi dignitosi per studenti e famiglie, poiché il turismo continuerà a crescere, aggravando il problema attuale». Confabitare propone l’istituzione di un tavolo di confronto con il Comune di Bologna per garantire il diritto dei proprietari a trarre reddito dai loro immobili, assicurando al contempo un'adeguata offerta di alloggi in risposta alla crescente domanda abitativa.