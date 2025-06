Confabitare Torino celebra dieci anni di attività

Il 6 giugno, presso il Circolo della Stampa Sporting di Torino, Confabitare Torino ha celebrato i suoi dieci anni di attività con il convegno: “Quali garanzie chiedere quando si firma un contratto di locazione; quali strumenti e quali opportunità offre il mercato”. L’incontro, moderato dalla vicepresidente Monica Puglisi, ha visto la partecipazione del senatore Roberto Rosso, Simone Fissolo, Monica Canalis e, tramite un messaggio letto in sala, Silvio Magliano. Tutti hanno ribadito la centralità del tema casa, con Rosso che ha invitato Confabitare a partecipare agli Stati Generali della Casa previsti a ottobre. Ernesto Poletti, presidente di Confabitare Torino, ha evidenziato le criticità del mercato locativo: una normativa obsoleta, l’assenza di un piano casa nazionale, la riduzione dell’offerta abitativa e la paura degli sfratti che scoraggia molti proprietari. L’avvocato Jessica Matarrese ha chiarito gli aspetti giuridici delle garanzie, tra cui cauzioni e fidejussioni. Gianmauro Merendino, del Comune di Torino, ha illustrato l’agenzia Lo.C.A.Re., che prevede contributi per locatori e inquilini con ISEE fino a 26.000 euro. Luna Sette ha presentato StessoPiano, progetto di coabitazione per under 35, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Valerio Racca, direttore generale di CoopAbitare, ha mostrato come un modello cooperativo possa generare fiducia e sicurezza nel mercato. In collegamento da remoto, Cosimo Tarantino (Ema Mutua) e Massimo Longatti (CRIF) hanno spiegato le garanzie offerte dai prodotti Valore Locazione e Affittabile. Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, ha sottolineato l’impegno dell’associazione a tutela della proprietà privata. A seguire, il taglio del nastro della nuova sede in via Gorizia.