Confamministrare a Bologna: Gioia Presidente Provinciale

Si è recentemente svolta a Bologna l'assemblea nazionale di Confamministrare - associazione amministratori di condominio. Durante l'evento, la Dott.ssa Maria Maddalena Gioia, già Vicepresidente Nazionale di Confamministrare Italia, è stata eletta Presidente Provinciale di Confamministrare Bologna. Quali sono le sfide attuali e potenzialità della doppia carica? «In qualità di Vicepresidente Nazionale sono impegnata nell’attività di crescita della figura dell’amministratore di condominio, figura che si evolve e diventa Building e Facility Manager. Come Presidente Provinciale di Confamministrare affianco il Presidente di Confabitare, Alberto Zanni, già impegnato sia a livello locale che nazionale nella promozione della sostenibilità ambientale, della riqualificazione urbana e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dalla parte dei proprietari». Crede che la nomina come Presidente Provinciale di Bologna possa fungere da ponte tra le diverse istanze territoriali e le politiche nazionali dell'associazione? «Sì, il Presidente Provinciale ha il compito di rappresentare gli interessi e le esigenze del territorio all'interno dell'associazione e di far sì che le politiche nazionali dell’associazione siano adeguatamente recepite e implementate a livello locale, facilitando il dialogo, la collaborazione e la cooperazione tra le diverse realtà territoriali, contribuendo a creare un legame più stretto, coeso e sinergico tra i livelli locali e nazionali». Ha già delineato alcune iniziative che intende promuovere nei prossimi mesi? «È necessario promuovere l’associazione a livello provinciale attraverso l’organizzazione di eventi che diano la possibilità di coinvolgere gli Amministratori di Condominio della provincia di Bologna. Bisogna poi favorire la collaborazione e lo scambio di esperienze in ambito amministrativo e di gestione immobiliare, come anche migliorare l'interazione tra gli amministratori di condominio e i proprietari immobiliari, favorire la comunicazione e promuovere lo scambio di informazioni e obiettivi comuni».