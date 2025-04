Consigli per la compravendita: fate attenzione alle penali

«Per necessità ho deciso di vendere casa; l’agenzia immobiliare – dapprima molto cortese e presente - mi ha fatto firmare un mandato di vendita con una penale del 5% del valore ipotizzato per l’immobile, nel caso cambiassi idea e mi decidessi di non vendere per qualsiasi ragione; dopo che la mia casa era già on-line scopro che avrei dovuto sanare un abuso a mie spese prima di essere venduta. Non avendo i denari per i lavori e le pratiche ho scelto di non vendere; l’agenzia non è stata più né cortese, né presente, mi ha fatto scrivere da un legale che mi intima di pagare la penale: una percentuale pari a quella dovuta in caso di vendita. Cosa posso fare?» La compravendita di un immobile deve avvenire tramite professionisti competenti, che mirano al bene del venditore e dell’acquirente e quindi al buon esito dell’affare. Purtroppo, da alcuni anni, ho constatato che per alcuni agenti immobiliari l’obbiettivo è la frenetica ricerca della firma dell’incarico (ben scritto con penali mirabolanti in caso di recesso così da assicurare in ogni caso un incasso) piuttosto che il buon esito dell’affare e cioè la compravendita. Quando si vende un immobile certamente il proprietario deve informare l’agente di tutte le notizie a sua disposizione; per contro l’agente deve – utilizzando l’ordinaria diligenza di cui al suo ruolo – fare le opportune ricerche per verificare eventuali abusi edilizi prima di mettere sul mercato l’immobile. Ove ciò non avvenga, si ravviserebbe un inadempimento da parte dell’agente immobiliare, poichè non ha prestato la propria opera con la comune diligenza richiesta, il che giustificherebbe il mancato pagamento della provvigione ovvero della penale. Nel suo caso incaricherei un legale per contrastare la richiesta. Avv. Anna Maria Cesari Consulente Confabitare