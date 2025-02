Contratti di locazione, conduttori, locatori e immobili: tutto quello che c'è da sapere

Posso concordare liberamente con il conduttore la durata di un contratto di locazione commerciale? L’articolo 27 della legge 392/78 (c.d. dell’equo canone) prevede espressamente che la durata di un tale contratto non possa essere inferiore a sei anni, tacitamente rinnovabili. Se le parti concordano per una durata inferiore a sei anni opera un congegno di sostituzione automatica della clausola nulla, con la previsione legale, ovvero sei anni tacitamente rinovabili come previsto dal comma 4 del suddetto articolo; ciò significa che il contratto rimane valido, ma per la durata prevista dalla legge. Solo in un caso la legge ammette che la durata del contratto possa essere inferiore ad anni sei: l’art. 27 comma 5 prevede che sia legittima una durata inferiore ai sei anni qualora l'attività da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio (ad esempio i c.d. temporary store). Viceversa, la determinazione del canone è lasciata all’autonomina delle parti, nel senso che queste possono concordare liberamente l’ammontare del canone. Pertanto, se le parti stipulano un contratto di locazione inferiore ai sei anni, questo contratto si trasformerà in contratto di anni sei, tacitamente rinovabili, ma il canone concordato rimarrà quello indicato nell’originario contratto di locazione e non potrà essere più aumentato. L’aggiornamento istat, come previsto dall’art. 32 Legge 392/78, è pari al 75% della svalutazione monetaria intercorsa nell’arco dell’anno precedente e accertata dall’Istat. Tuttavia, se le parti concordano per una durata del contratto superiore a sei anni, l’aggiornamento del canone può essere pari al 100% della svalutazione monetaria intercorsa. Il locatore può mandare via il proprio conduttore se ha bisogno dell’immobile? La legge ha previsto l’istituto della disdetta, che è lo strumento con cui ciascuna delle parti può disdire il contratto per la scadenza del medesimo. Tuttavia, mentre il conduttore può sempre disdire il contratto per la scadenza dei primi sei anni o successivi, il locatore, alla prima scadenza contrattuale, può inviare solo la cd. disdetta motivata per alcuni motivi tassativamente previsti dalla legge all’articolo 29 della Legge 392/78. La disdetta deve essere inviata almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto; mentre la cd. disdetta motivata del locatore per la scadenza dei primi sei anni deve essere inviata rispettando anche altri peculiari requisiti (di forma e di contenuto); pertanto è bene rivolgersi ad un Legale per essere sicuri di inviare correttamente la disdetta motivata, poiché il mancato rispetto dei requisiti di forma rendono la disdetta nulla, con la conseguenza che il contratto si rinnova per ulteriori sei anni. Questa normativa ha la funzione di favorire il conduttore ad ammortizzare e così recuperare i costi dell’investimento economico posto in essere. È bene infine precisare che il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi di cui sopra (articolo 29) e nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna non abbia usato l'immobile secondo quanto dichiarato nella lettera di diniego, è tenuto, se il conduttore lo chiede, al ripristino del contratto e al rimborso delle spese di trasloco, oppure al risarcimento dei danni in misura non superiore a 48 mensilità del canone di locazione, oltre all'indennità prevista per la perdita dell'avviamento commerciale, come previsto dall’art. 31 Legge 392/78. Il conduttore può sempre recedere dal contratto? E il locatore può esercitare il recesso? Il recesso è una facoltà concessa solamente conduttore, in due ipotesi: l’articolo 27 comma 7 L.392/78 prevede che è facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dando avviso al locatore, mediante lettera raccomandata r.r., almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il successivo comma 8 del medesimo articolo 27 prevede che, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, possa recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata r.r. I gravi motivi in presenza dei quali il conduttore può liberarsi dal vincolo contrattuale con un preavviso semestrale sono stati inquadrati dalla giurisprudenza e devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del contratto. Il conduttore ha sempre diritto all’indennità per la perdita di avviamento commerciale? Vale la pena premettere che l’indennità per la perdita di avviamento commerciale spetta al conduttore cui viene inviata la comunicazione di disdetta dal contratto di locazione (o disdetta motivata) per immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Non hanno diritto all’indennità per la perdita di avviamento commerciale i conduttori di immobili usati per lo svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonché per gli immobili destinati ad attività professionali, ad attività di carattere transitorio, perché dalla volontà di disdetta del locatore non traggono alcun nocumento. L’indennità per la perdita di avviamento commerciale prevista dall’art. 34 L. 392/78 ha natura compensatoria per la perdita della clientela e quindi dell'avviamento riferito a quell'immobile nel caso di cessazione del contratto di locazione per volontà del locatore, poiché costituisce un evento che mette a repentaglio la tutela imprenditoriale del conduttore. Essa viene quantificata dalla legge in diciotto mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto. Tuttavia, non sempre la cessazione del contratto comporta il sorgere del diritto all'indennità: il conduttore, infatti, non ha diritto all’indennità in caso di cessazione del rapporto di locazione dovuta a risoluzione del contratto per inadempimento o a disdetta o recesso del conduttore medesimo. È logico che qualora sia il conduttore ad assumere l'iniziativa di rilasciare i locali viene meno la ragione della tutela dell'avviamento, dal momento che è il conduttore a volersi privare dell'azienda che è connaturata alla ubicazione dell'immobile. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la mancata conservazione dei locali è imputabile al conduttore che non è pertanto meritevole di tutela.