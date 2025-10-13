CoopAbitare, un riferimento per tutti i proprietari

La Cooperativa CoopAbitare, ideata da Confabitare come punto di riferimento per i proprietari immobiliari, si propone di affrontare la scarsità di alloggi in locazione. Non è un’agenzia immobiliare né una società di gestione, ma un modello organizzativo pensato per offrire risposte concrete e innovative, distinto dalle realtà tradizionali già presenti sul mercato. Il progetto è nato dall’esigenza di risolvere il problema, sempre più diffuso negli ultimi tempi, della scarsa offerta di immobili da dare in locazione e della crescente richiesta di immobili in locazione. CoopAbitare vuole restituire fiducia ai proprietari e rimettere in circolo immobili oggi inutilizzati. Il socio conferisce alla cooperativa il proprio immobile in gestione e riceve in cambio un canone mensile certo, anche nei periodi in cui l’alloggio dovesse rimanere sfitto. CoopAbitare, infatti, garantisce contrattualmente la corresponsione del canone, assumendosi in proprio i rischi connessi alla locazione. A questa rendita sicura si affianca un vantaggio economico aggiuntivo: alla fine dell’anno, una volta chiuso il bilancio e dedotte le spese di gestione, gli utili realizzati vengono redistribuiti tra i soci. In questo modo, il proprietario riceve una sorta di “cashback immobiliare”, proporzionale al valore locativo dell’immobile conferito. La cooperativa solleva inoltre il locatore da tutte le incombenze gestionali: ricerca e selezione dell’inquilino, stipula e registrazione del contratto, gestione dei rapporti con il conduttore, eventuale intervento in caso di morosità, contenziosi o sfratti. CoopAbitare si occupa anche della manutenzione ordinaria dell’alloggio grazie a una rete di artigiani convenzionati, garantendo interventi tempestivi e a costi calmierati. Prima della presa in carico, l’immobile viene analizzato da tecnici specializzati che valutano lo stato di conservazione e suggeriscono eventuali miglioramenti utili a massimizzarne il rendimento locativo. Per i soci che gestiscono immobili con la formula degli affitti brevi, CoopAbitare offre un pacchetto di servizi condivisi: dalla reception centralizzata alla pulizia e lavanderia, fino alla gestione coordinata delle prenotazioni tramite channel manager. Inoltre, i proprietari possono aderire a gruppi d’acquisto per abbattere i costi di gestione, energia, assicurazioni e servizi condominiali. Con CoopAbitare il locatore non è più solo, ma parte di una rete solida, tutelata e professionalizzata, capace di trasformare l’immobile in una fonte di reddito stabile, sicura e sostenibile. La situazione economica attuale, caratterizzata da una situazione inflattiva può portare a più frequenti situazioni di tensione finanziaria e di mancato pagamento dell’affitto. È quindi importante di dare garanzie al locatore. Per maggiori informazioni si può fissare un appuntamento presso la sede via Marconi 6/2 - telefono 051/270 444.