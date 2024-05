Correggio si accende sulle note del jazz

Il festival Crossroads festeggia la sua 25esima edizione con un nuovo giro attorno al mondo delle musiche improvvisate (jazz e affini), con divagazioni etniche, cantautorali, sperimentali. E oltre a viaggiare simbolicamente da un continente all’altro grazie agli artisti ospiti, percorrerà invece assai concretamente tutta l’Emilia-Romagna: col suo dna di festival itinerante, fino al 13 luglio farà tappa in oltre 20 comuni della regione con più di 60 concerti e oltre 400 musicisti in scena. E fra le location c’è Correggio, che nella seconda metà di maggio attende alcuni grandi artisti del jazz, tra giovani emergenti, talenti già affermati e super star del settore. Giovedì 16 maggio si comincia al teatro Asioli con "Extended singularity" che vede protagonisti Fulvio Sigurtà alla tromba, Stefano Onorati al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria. Il 17 maggio la "Musica di Tony Williams" con Roberto Gatti alla batteria, Alfonso Santimonie al pianoforte, tastiere ed elettronica, Marcello Alulli al sax tenore, Umberto Fiorentino alla chitarra e Pierpaolo Ranieri al basso elettrico. Il giorno dopo, sempre a teatro, il trio composto da Ernst Reijseger al violoncello, Harmen Fraanje pianoforte e voce, Mola Sylla voce, m’bira, xalam. Domenica 19 maggio la On Time Band con "Liberation Music" con Cristina Renzetti alla voce, Alessandro Paternesi alla batteria, Cristiano Arcelli al sax, Marcello Allulli al sax tenore, Fulvio Sigurtà alla tromba, Francesco Diodati alla chitarra, Enrico Zanisi alle tastiere, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Michele Corcella a direzione e arrangiamenti, in scena con la On Time Variabile Orchestra, con gli allievi dei seminari di Correggio On Time. Il 12 maggio il pianista Uri Caine con la cantante Barbara Walker, accompagnati da Mike Boone al basso e Jim Black alla batteria. Il 23 maggio alle 21 il Roberto Fonseca Trio, con Fonseca al pianoforte, Yandy Martinez al basso elettrico e contrabbasso, Ruly Herrera alla batteria. Il 24 maggio il Tingvall Trio con Martin Tingvall al pianoforte, Omar Rodriguez Calvo al contrabbasso e Jurgen Spiegel alle percussioni. La sera successiva tocca al concerto "Via de la Plata" con Daniel Garcia Diego al pianoforte, Renier Elizarde al contrabbasso, Michael Olivera alla batteria. Il 27 maggio ecco "Come on down" con Dean Bowman alla voce, Zeno De Rossi alla batteria, Piero Bittolo Bon al sax alto, tenore e baritono, Filippo Vignato al trombone, Glauco Benedetti alla tuba, Simone Padovani alle percussioni. La sera del 30 maggio in teatro il quartetto di Cyrille Aimée (voce), accompagnato da Hila Kulik al pianoforte, Jérémy Bruyère a contrabbasso e basso elettrico, Raphael Pannier alla batteria. E venerdì 31 maggio il live "Timba a la Americana" del trio composto da Harold López-Nussa al pianoforte, Luques Curtis al contrabbasso, Ruy Adrián López-Nussa alla batteria. Crossroads si rivela una mappa intricata di viali, strade, vicoli che si intrecciano l’un l’altro in mille rivoli, conducendo in luoghi, reali e ideali, disparati, molteplici, vari e variegati.

a. le.