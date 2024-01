Cosa c’è in cartellone. Spettacoli e degustazioni per tenere acceso questo lungo inverno

Dal teatro ai concerti, passando per l’archeologia del gusto e le letture in biblioteca, anche le prossime settimane a Riccione si annunciano dense di appuntamenti. Sipario alzato per La Bella stagione, rassegna teatrale che attende sul palco della sala Granturismo Fabrizio Gifuni con ‘Fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni’, domenica alle 17, Giuliano Scarpinato in ‘A+A. Storia di una prima volta’, mercoledì 14 febbraio alle 21, e Maicol & Mirco in ‘VR La storia che non ho mai disegnato’, il 25 dello stesso mese. Sullo stesso palco continua la rassegna dialettale “La Sgrignarela”, che attraverso le più importanti compagnie teatrali dialettali di Riccione e dintorni, intende tenere viva la cultura del dialetto. Il 3 febbraio è attesa la Senza Prescia di Mondaino con ‘E feva ben Nirom’ di Fiorenzo Sanchi, mentre per il 17 è in calendario La Carovana che interpreta L’America. I proventi di tutte le serate vanno alla Caritas Madonna del Mare e alle Caritas parrocchiali.

Nella nuova Sala Africa seconda parte di Piccoli Mondi a cura di Rimini Classica, Punto Giovane e Strada San Germano. Il 28 gennaio va in scena ‘Lullaby’ di Kosmocomico Teatro, spettacolo di teatro di figura, canzoni e musica dal vivo. Si prosegue l’11 febbraio con ‘One’, concerto del musicista Filippo Malatesta che canterà gli U2, ripercorrendo i grandi successi della band irlandese. Ultimo appuntamento il 25 febbraio con ‘Shezan, genio impossibile’, con Alexsander de Bastiani, capitano italiano della squadra di magia da scena con uno spettacolo di giocoleria e destrezza. Promosso dal Museo del Territorio ‘Ghirotti’ per scoprire le abitudini alimentari e conviviali del passato, il 4 febbraio alle 17,30 al Palazzo del Turismo è in programma il secondo pomeriggio dell’Archeologia del gusto. La storia è servita’ a cura di Andrea Tirincanti. In cattedra Andreas Putzer del Museo Archeologico di Bolzano con ‘Tutto fumo e niente arrosto - L’alimentazione ai tempi di Ötzi’, focus sull’alimentazione nell’Età del Rame in area alpina (ingresso libero). Appuntamento infine con il tradizionale carnevale dei bambini, domenica 4 febbraio alle 16, nella piazza di Spontricciolo.

Nives Concolino