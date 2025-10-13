Così San Benedetto Val di Sambro diventa un laboratorio dell’abitare in Appennino

Rendere la montagna accessibile, non solo desiderabile, è la sfida che oggi anima San Benedetto Val di Sambro, un territorio che tra valli, borghi e boschi affacciati alla Direttissima sta vivendo un processo di rigenerazione che unisce amministrazione, associazioni e cittadini in una visione comune di sviluppo e futuro. Parliamo di un Comune attivo nelle politiche abitative e sociali, una comunità che cresce attraverso alleanze concrete, come quella con Confabitare, e progetti capaci di intrecciare rigenerazione edilizia e capitale umano. Un esempio di come, anche nei territori montani, sia possibile costruire un futuro dinamico e sostenibile, capace di attrarre famiglie, studenti e professionisti per la qualità di vita che offre. A raccontarlo è il suo sindaco, Alessandro Santoni, già consigliere della Città Metropolitana di Bologna e figura di riferimento per lo sviluppo dell’Appennino. Con la sua guida, la montagna bolognese ha trovato una voce coerente e profondamente radicata nel territorio. Sindaco, San Benedetto Val di Sambro è oggi un territorio che guarda avanti. Quali sono le ultime iniziative avviate per renderlo più attrattivo? «Negli ultimi mesi abbiamo avviato diversi progetti, ma quello più significativo riguarda la realizzazione del nuovo centro di mobilità nell’area della stazione ferroviaria. È un intervento importante perché consentirà di aumentare del 30% la disponibilità di parcheggi, grazie a un nuovo parcheggio multipiano, ma soprattutto perché rappresenta un passo avanti verso una mobilità integrata. In un territorio come il nostro, dove il pendolarismo e i collegamenti con Bologna e Firenze sono vitali, la mobilità è un elemento strategico». In molti Comuni dell’Appennino una parte del patrimonio edilizio resta inutilizzata o in disuso. In che modo si può intervenire in concreto per ridare vita a questi immobili? «Innanzitutto con una visione chiara: anche alla luce della nuova normativa regionale sul consumo di suolo, non possiamo pensare solo alle nuove costruzioni, ma dobbiamo puntare sul recupero ed alla rigenerazione. Nel nostro Comune ci sono diversi edifici che meritano attenzione, dai piccoli appartamenti ai vecchi residence. Non tutti i progetti possono partire subito, ma ogni volta che c’è un’opportunità proviamo a coglierla, cercando partnership pubbliche e private. In questo momento stiamo assistendo a una tendenza positiva, le compravendite hanno registrato un forte aumento negli ultimi due anni e anche la domanda di locazioni è in crescita. Non sempre però l’offerta è sufficiente, perché molti immobili necessitano di interventi prima di poter essere locati. In diversi casi parliamo di seconde case che potrebbero tornare a nuova vita. Alcuni proprietari le tengono come riserva personale, altri semplicemente non sanno come gestirle o temono le complicazioni burocratiche. In questo contesto Confabitare sta facendo la differenza perché fornisce consulenze, assistenza contrattuale e garanzie concrete, aiutando a creare un clima di fiducia reciproca tra proprietari e inquilini». La sede Confabitare di Pian del Voglio, a un anno e mezzo dall’inaugurazione, è ormai una realtà consolidata. Che riscontro ha avuto? «La sede ha suscitato fin da subito grande curiosità. Come ci ha raccontato la responsabile Stefania Faldini: nei primi mesi c’era soprattutto voglia di capire chi fosse Confabitare e cosa facesse. Poi, progressivamente c’è stata sempre più fiducia e oggi è diventata un punto di riferimento per tutto il territorio: si offrono consulenze, si accompagnano i cittadini nella gestione degli immobili e si diffonde una cultura dell’abitare consapevole». Parliamo del progetto di co-housing: una novità assoluta per un territorio montano. «Sì, il co-housing Belvedere è un progetto di grande prospettiva, nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Confabitare Cohousing, la divisione dell’associazione dedicata ai progetti abitativi sociali e di comunità. L’iniziativa si colloca in un quartiere residenziale composto da una serie di edifici per un totale di oltre cento appartamenti, e per questo potrebbe rappresentare un modello di abitare condiviso e solidale, pensato per persone e famiglie che desiderano vivere in autonomia, ma all’interno di una rete di relazioni. L’obiettivo è rigenerare immobili esistenti, oggi sottoutilizzati, offrendo spazi moderni e aperti alla collaborazione tra vicini. È un modo concreto per restituire vita e significato al patrimonio edilizio, senza consumare nuovo suolo e creando una comunità che si auto-sostiene nel tempo. Il processo non è semplice, ma a noi le sfide piacciono». E invece sul fronte degli studenti universitari, quali sono i progetti in corso? «Con Confabitare stiamo lavorando anche su un progetto specifico dedicato agli studenti universitari. Abbiamo individuato alcuni edifici che, grazie alle risorse del PNRR, potrebbero essere recuperati e trasformati in alloggi a canone calmierato per studenti dell’Università di Bologna o di altri atenei vicini. È un’iniziativa che risponde a una tendenza sempre più evidente: molti giovani scelgono di vivere in Appennino, attratti da un ambiente rilassato, da costi più sostenibili, dal supporto della comunità e da una qualità della vita che la città difficilmente offre. Stiamo lavorando per capire se ciò riuscirà effettivamente a concretizzarsi, visti i tempi stretti imposti dal PNRR stesso». Qual è la sua visione per i prossimi anni? «Vorrei che San Benedetto Val di Sambro diventi un modello di equilibrio tra natura e innovazione, sempre più attrattivo per la qualità della vita. Stiamo lavorando per attrarre residenti stabili, stiamo migliorando la digitalizzazione, stiamo creando nuove opportunità per i giovani e le famiglie ed i numeri ci danno ragione. L’Appennino può essere un luogo del futuro e chi sceglie di trasferirsi qui non lo fa per caso: lo fa per scelta consapevole. Per questo vogliamo accompagnare questa scelta offrendo infrastrutture, sicurezza e un senso di comunità che in città spesso si perde». Eleonora Carboni Ufficio Stampa - Confabitare