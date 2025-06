Costruttori della Città Solare: a Fisciano siglato il Patto di Responsabilità

“Fisciano Comunità Solare 2035” rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica, cittadini e imprese, che si impegnano con azioni concrete per costruire un futuro più sostenibile. Le aziende che sottoscrivono il patto portano in dote progetti tangibili – come impianti fotovoltaici, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e altre infrastrutture sostenibili – contribuendo non solo alla transizione energetica locale, ma anche a creare un modello replicabile su scala nazionale.Venerdi 16 maggio imprenditori determinati, veri protagonisti del cambiamento, si sono riuniti per sottoscrivere il loro impegno davanti al Sindaco di Fisciano, entrando nella storia come i primi Costruttori della Città Solare. Un riconoscimento che rappresenta una prima assoluta in Italia. Mai prima d’ora è stato promosso un progetto che coniuga innovazione tecnologica, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale a questo livello. «Fisciano Comunità Solare 2035 è un progetto unico, che unisce tecnologia, cultura e responsabilità sociale per creare una città all’avanguardia nella sostenibilità. È un percorso iniziato nel 2010 che ora vede coinvolte imprese, famiglie e scuole in un obiettivo condiviso» ha spiegato il professore Leonardo Setti. Per Confabitare era presente all’evento Carlo Mungiguerra Presidente Provinciale Confabitare Salerno che ha sottoscritto il patto di Responsabilità sociale e ha dichiarato: “Confabitare ha sempre sostenuto i valori di sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale, che sono alla base di questa sottoscrizione. Crediamo fermamente che la collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni sia fondamentale per costruire un futuro sostenibile ed efficiente”.