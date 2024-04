Coverings, il ’made in distretto’ piace agli Usa

di Barbara Manicardi

ATLANTA (USA)

Oltre cento espositori italiani (su un migliaio in totale) e decine di bellissimi stand dove è stata messa in mostra l’indiscutibile innovazione e l’inconfondibile ‘impronta’ italiana di chi la ceramica ce l’ha nel sangue. Nei padiglioni del quartiere fieristico di Atlanta, dove si è appena concluso il Coverings 2024 organizzato, tra gli altri, da Confindustria Ceramica presente con i massimi vertici (il presidente Giovanni Savorani, il vice presidente Emilio Mussini e il direttore Antonio Cafiero), si sono respirati ottimismo e soddisfazione. Nell’area ‘tricolore’, caratterizzata da un tappeto azzurro, è andata in scena tutta l’eleganza, l’innovazione, l’ originalità e la creatività di cui è capace il nostro distretto sassolese. Il Made in Italy è e resta inconfondibile, sempre e comunque. E gli imprenditori lo sanno molto bene: nei loro stand hanno esposto tutte le novità, raccontato le tendenze, svelato i segreti di una vera e propria arte che vede il distretto di Sassuolo al centro.

Graziano Verdi, amministratore delegato di Italcer, uno dei gruppi più importanti presenti ad Atlanta, riesce ad essere ottimista sul futuro, nonostante problemi, costi e conflitti mondiali. "A fine anno come gruppo – dice Verdi sorridendo e cercando di mimetizzare la stanchezza dopo decine e decine di incontri – riusciremo a fare i numeri del 2022 e questo è davvero molto positivo. Il mercato Usa, inutile negarlo, ci tiene in piedi: a fronte di un + 15 per cento nel nordamerica registriamo purtroppo un -10% in Europa. E questo è preoccupante. Il 27% dei nostri ricavi è legato agli States. Per questo è molto positivo quello che è accaduto qui relativamente alla decisione sui dazi per gli indiani che ci danneggiano moltissimo con una concorrenza non certo leale. Vanno fermati, lo dico senza usare mezzi termini. E ci dobbiamo muovere anche in Europa se non vogliamo soccombere. Abbiamo visto che i dazi con la Cina hanno funzionato bene, quindi cosa stiamo aspettando? Non è solo un problema legato al business ma anche allo sfruttamento minorile e allo scempio ambientale. Ora basta davvero".

Ottimista è anche Daniele Verde, presidente della Verde 1999 di Fiorano che si occupa di progettazione delle piastrelle con la moglie e una ventina di dipendenti. "Chi fa prodotti di nicchia come noi vive una situazione diversa rispetto alle grandi realtà. Il nostro prodotto funziona bene perché realizziamo ‘su misura’ ciò che il cliente chiede e soprattutto forniamo un servizio personalizzato che ha un valore aggiunto altissimo. Produciamo solo in Italia e lo facciamo su misura, come un sarto con un vestito: la richiesta è variegata e l’offerta illimitata. È la percezione della qualità quello che spinge a scegliere un prodotto anziché un altro". Anche la Verde 1999 snocciola dei segni più legati al mercato a stelle e strisce, "e così è davvero più facile restare a galla".

"Il mercato americano non si è mai fermato – spiega Vittorio Borelli ad di Fincibec spa di Sassuolo ed ex presidente di Confindustria ceramica –, il nostro prodotto alto di gamma non ha subito arresti. Al contrario dei clienti europei che, a causa dell’incertezza internazionale, stanno aspettando tempi migliori, il cliente Usa compra e progetta. Inoltre la notizia dei dazi contro gli indiani aiuterà molto il nostro distretto che subisce purtroppo i danni di una concorrenza sleale".

Alessandro Fabbri è alla guida, con la famiglia, di Abk e ha deciso di ‘attaccare’ la Cina proponendo sul loro mercato prodotti top e di nicchia. "Non vendiamo ai distributori – spiega –, ma ai produttori. Il Made in Italy in Cina ha presa, affascina, piace moltissimo. Chi ha la possibilità economica per farlo chiede e vuole i nostri prodotti perché sono belli e di qualità".

Realizzano prodotti di nicchia anche Martino ed Elisa Zancarella, titolari di Acquariodue, una realtà che ha le radici in Veneto e lo sguardo attento su Sassuolo. "Cerchiamo di fare qualcosa di diverso, un prodotto originale, che non si vede altrove e che piace molto agli architetti. Sono le piastrelle da decoro, colorate e con forme molto originali".