Cts, operatore dell’anno: "Ruolo di eccellenza in Italia nel settore trasporti eccezionali"

CTS SpA è stata premiata al GIS Expo 2025 di Piacenza come ‘Operatore Terminalistico dell’anno’, un riconoscimento che ne conferma il ruolo di eccellenza nel panorama nazionale del project cargo, dei trasporti eccezionali e dell’heavy lift. La motivazione sottolinea come l’azienda sia "un tradizionale punto di riferimento" per la capacità di coniugare esperienza e innovazione: con 98 assi di carrelli SPMT, CTS movimenta carichi fino a 3.000 tonnellate anche in spazi ristretti. Al convegno ‘Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale’, il direttore Marco Melandri ha tracciato un quadro delle sfide e delle prospettive del settore: "Il nostro contributo nasce dall’osservazione dell’ambito dei trasporti eccezionali e delle movimentazioni complesse, un settore di nicchia, ma che può essere considerato un laboratorio utile per interpretare i cambiamenti in atto in tutta la filiera portuale". Melandri ha evidenziato le criticità infrastrutturali e l’importanza dell’intermodalità: "Nei trasporti eccezionali le limitazioni si avvertono in modo immediato: ponti e viadotti con portate insufficienti, altezze ridotte, percorsi sempre più limitati. Non dimentichiamo che l’acquisizione di importanti commesse internazionali genera un costante flusso di materiali destinati alla spedizione via mare, flusso che attira vettori marittimi che spostano o mantengono il baricentro delle loro flotte in aree più vicine, generando un’offerta più varia e competitiva e, più aumenta l’importanza dei progetti e delle singole unità di carico, più aumenta anche la qualità dei vettori coinvolti".

Tra i temi centrali, innovazione tecnologica e formazione: "La tecnologia deve essere un mezzo, non un fine. Le esperienze più efficaci sono quelle che portano benefici concreti in termini di sicurezza, riduzione dei rischi e ottimizzazione delle risorse, mentre troppo spesso vengono applicate innovazioni tecnologiche solo in un’ottica di ottenimento di contributi e sgravi fiscali", ha osservato Melandri, annunciando la nascita della nuova CTS Academy, dedicata alla formazione interna di figure qualificate "perché il capitale umano non è accessorio, è l’infrastruttura più strategica di tutte". Concludendo, ha sottolineato che "porti e logistica non sono comparti autonomi o di secondo piano, ma elementi centrali per la crescita industriale e per la transizione ecologica. È indispensabile una cabina di regia nazionale in grado di cogliere le esigenze industriali del Paese, adottare le necessarie decisioni politiche e, soprattutto, deliberare gli investimenti infrastrutturali necessari a rilanciare la competitività nazionale". Il riconoscimento ottenuto a Piacenza celebra la capacità di CTS di coniugare innovazione, competenza tecnica e sostenibilità, mantenendo salda la propria vocazione: garantire efficienza e affidabilità nelle movimentazioni più complesse del panorama logistico italiano.