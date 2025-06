Da aprile Napoli ha una sede tutta nuova

Il 1° aprile 2025 è stata inaugurata la nuova sede provinciale di Confabitare Napoli. La nuova sede dà lustro e pregio alla nostra associazione, in quanto è sita nel monumento storico della Galleria Umberto I (la cui inaugurazione risale al 1890), precisamente al civico 50, ed è collocata nel pieno centro della città partenopea, a pochi passi dalla Piazza del Plebiscito. La sede provinciale di Napoli di Confabitare continuerà, in un punto strategico della città di Napoli facilmente raggiungibile da qualsiasi altro quartiere, a fornire assistenza e consulenza in materia giuridica, fiscale, assicurativa, finanziaria, immobiliare e tecnica ai propri associati nei nuovi orari di apertura al pubblico che sono il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00. La nuova sede sarà un punto di riferimento per tutte le informazioni e gli aggiornamenti legati alla proprietà immobiliare e al mondo dell’abitare. Un team di consulenti esperti nelle varie materie sarà a diposizione dei nostri associati. Sono previsti prossimi eventi di Confabitare Napoli di rilievo cittadino e coinvolgenti le autorità locali. Avv.Luigi Grillo (Presidente di Confabitare Napoli)