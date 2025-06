Dai portici alla piazza: nasce una cittadinanza attiva

A Poviglio, Confabitare Reggio Emilia è un punto di riferimento per i proprietari immobiliari e anche una realtà impegnata nella cura del territorio e nel rilancio del senso civico. Nata proprio qui, l’associazione ha scelto di investire nella rigenerazione urbana a partire dalla piazza in cui ha sede, piazza Umberto I. Infatti commercianti e volontari hanno tinteggiato i portici insieme a Stefania Soncini, presidente di Confabitare Reggio Emilia, e a Barbara Fochi e Gloria Ligabue della cartolibreria Idea Più. «Lo abbiamo fatto per dare un segnale - ha spiegato Soncini - e per contribuire a una Poviglio più bella, accogliente e sicura. Non siamo solo proprietari di muri, siamo cittadini attivi». Come la sede nazionale di Bologna si prende cura di via Lame, così Confabitare Reggio Emilia ha scelto di prendersi cura dei portici in cui ha la propria sede. L’iniziativa è parte di un impegno più ampio che Confabitare Reggio Emilia sta portando avanti con interventi mirati sul territorio. «Abbiamo creato una squadra forte, fatta di persone che vogliono vivere in una cittadina decorosa, ordinata, viva - continua Soncini - e questo spirito sta contagiando sempre più cittadini». Il risultato? «Un aumento costante delle adesioni da parte di residenti, proprietari immobiliari e commercianti che hanno visto l’efficacia concreta delle azioni intraprese e vogliono collaborare con noi. Faremo presto un incontro per ringraziare di questa partecipazione e per presentare le nuove proposte per migliorare il nostro territorio», afferma Soncini. Confabitare è un punto di riferimento per chi vuole vivere in un contesto curato e sicuro, partecipando attivamente alla trasformazione del proprio paese e si conferma non solo associazione di proprietari, ma motore civico che traduce il senso di comunità in azioni concrete.