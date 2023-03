Dal jazz alla lettura cantata Corsi per ’allenare’ la voce

La voce come strumento sia professionale che di conoscenza di se stessi. Uno scrigno segreto, che racchiude tutto il nostro vissuto: paure, gioie, le esperienze emotive più profonde che si trasformano e si plasmano in suono unico, inimitabile e speciale. Perché, allora, non provare a scoprire tutte le potenzialità e le sfumature della nostra voce? Un’opportunità che si concretizza a Carpi presso il ‘Centro Bluewell’ di via Papa Giovanni XXIII, con un corso dedicato alla voce sia parlata che cantata tenuto dalla professionista del settore Laura Rebuttini, in arte Laura Mars, cantante e docente di canto moderno e jazz, esperta in Vocologia Artistica, che da anni conduce laboratori e svolge seminari di formazione sull’utilizzo della voce e sulla respirazione. "Se ci pensiamo – spiega Laura – usiamo la voce fin da quando siamo nati. Eppure, spesso non conosciamo tutte le sue sfumature. Il master in ‘Esperta in Vocologia Artistica’ che ho conseguito, dal punto di vista formativo mi permette di accompagnare vocalmente l’allievo a partire dalla tecnica, alla didattica dell’uso della voce nei vari ambiti performativi, a come prendersi cura della propria voce, preservarla e averne cura, fino ad accompagnare l’allievo alla performance, che sia un palco, un’audizione, un provino,...