Dalla parte dei cittadini, il caso della Linea Rossa

Confabitare, che assiste i proprietari immobiliari ha deciso di intervenire nel giudizio proposto dal "Comitato Progetto Bolognina", unitamente ad altre persone fisiche, proprietari di immobili, che hanno presentato con l'assistenza degli Avvocati Domenico Lavermicocca e Claudio Moscati un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (artt. 8 e ss del Dpr. 1199/1971), con la successiva proposizione di motivi aggiunti avverso il progetto definitivo ed esecutivo, per opporsi alla realizzazione della prima linea di tram (Linea Rossa) poiché trattasi di un progetto invasivo, dannoso per la cittadinanza, incapace di risolvere i problemi della mobilità a Bologna. La motivazione di tale “intervento ad adiuvandum” a favore dei propri associati nel giudizio pendente nei confronti del Comune di Bologna consegue agli incalcolabili danni che le proprietà private subiranno per la realizzazione di un’opera dagli effetti davvero pregiudizievoli, senza che sussistano motivazioni che giustifichino un tale rilevante sacrificio per la cittadinanza. Per la realizzazione della linea del tram in questione il Comune dovrà procedere all’esproprio di porzioni di terreno delle proprietà private dei cittadini e quindi degli associati che si trovano lungo il percorso destinato, oltre alla complessa e delicata rilocazione dei sottoservizi, molto critica per i potenziali danni agli edifici storici e dai costi difficilmente ipotizzabili. In questo momento di gravissima emergenza, anche conseguente ai maggiori costi della vita quotidiana, è illogico destinare centinaia di milioni ad un'opera per il trasporto collettivo già obsoleta e che entrerà in funzione verosimilmente tra il 2028 e 2030, in quanto gli aspetti ambientali, che vengono citati a supporto di tale decisione assunta nel PUMS del 2018, possono essere affrontati con gli autobus elettrici che adesso vengono progettati e realizzati. La contrarietà dell’opera rispetto agli interessi dei singoli cittadini proprietari di immobili emerge dagli stessi Enti coinvolti nella tutela storica della città, in quanto il progetto esecutivo non ha recepito le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza, che vengono rinviate all’inizio dei lavori, nonostante quanto già accertato e riguardanti anche il centro storico, con inevitabile coinvolgimento dei Portici della città. Ciò in quanto – si legge nell’intervento della Soprintendenza in sede di Conferenza di servizi - «la linea tramviaria attraversa il centro storico lungo le direttrici San Felice, Ugo Bassi e Indipendenza, con una deviazione lungo le vie Riva di Reno e Delle Lame per proseguire a Porta Galliera, ponendosi a ridosso dei palazzi (che sono in grandissima parte tutelati) e delle chiese del centro di Bologna, prima tra tutte la Cattedrale di San Pietro». A questo si aggiunge la permeabilità del sistema dei portici di Bologna con la sede stradale, aspetto urbanisticamente e storicamente fondante del concetto di portico, «che qui si vogliono ricordare anche per la candidatura Unesco, che con la linea tramviaria centrale (si pensi a via Indipendenza ad esempio) sembra perdere di significato o comunque essere intralciata dal passaggio dei mezzi». A quest’ultimo riguardo risulta dal sito Iperbole del Comune di Bologna che, tra i portici inseriti nella candidatura presentata all’Unesco, non sono stati inclusi i portici di via S. Felice, di via Ugo Bassi e di via Indipendenza, proprio quelli situati e interessati dal percorso del Tram linea rossa, con la conseguenza che il progetto di realizzazione della Tramvia si pone in ulteriore pregiudizio del valore degli immobili situati in questa parte della città, ora riconosciuta a livello mondiale che dovrà essere oggetto di particolare attenzione e tutela. Per questo Confabitare ha ritenuto di intervenire nel giudizio proposto con il ricorso presentato avanti al Presidente della Repubblica con cui è stato chiesto di sospendere il procedimento di approvazione del progetto esecutivo, anche per evitare l’avvio di innumerevoli e dannose procedure espropriative nei confronti delle proprietà interessate dai lavori e dal percorso della Linea Rossa, nell’auspicio che anche il Ministero dei Trasporti intervenga per bloccare la realizzazione di un’opera non più attuale e dagli effetti dannosi, dirottando le somme stanziate per altri e più utili supporti nell’effettivo interesse della cittadinanza e in particolare dei proprietari di immobili iscritti a Confabitare. Alberto Zanni Presidente nazionale di Confabitare