Decesso del conduttore e mancato rilascio dell’immobile: la guida

In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente (cd convivenza stabile, nella comune destinazione dell’immobile ad abitazione primaria, non di natura transitoria) conviventi (art. 6 L392/78); un nuovo soggetto si sostituisce nella titolarità del contratto con l’attribuzione dei diritti e obblighi che da esso conseguono, sino alla scadenza naturale. Parimenti si dirà in caso di morte del locatore: i suoi eredi subentreranno nel rapporto contrattuale. Va precisato che chi subentra nella locazione ex art. 6, ma non subentra nel rapporto anche come erede, non dovrà rispondere nei confronti del locatore per canoni pregressi o altre obbligazioni passate di cui al contratto di locazione. In mancanza di eredi, parenti ed affini abitualmente conviventi la locazione cessa con la morte del conduttore. Ove l’immobile sia occupato illegittimamente dall’erede non convivente, il locatore dovrà esperire il procedimento di mediazione e in caso di esito negativo della stessa, potrà agire giudizialmente per ottenere la liberazione della casa. Avv. Anna Maria Cesari Consulente Confabitare