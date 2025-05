Direttiva green, il ruolo fondamentale dei BACS

La direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD) impone agli Stati membri dell’Unione Europea di adottare misure per ridurre il consumo energetico degli edifici e promuovere l’efficienza energetica. Tra le varie misure previste dalla direttiva vi è l’obbligo di utilizzare i Building Automation and Control Systems (BACS), non solo per il settore non residenziale ma anche per quello residenziale, e di aggiornare gli impianti tecnologici degli edifici per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica stabiliti, che mirano alla neutralità carbonica entro il 2050. I BACS (acronimo di Building Automation and Control Systems) sono sistemi elettronici che monitorano, regolano e gestiscono il funzionamento degli impianti tecnologici di un edificio: HVAC, illuminazione, sicurezza, produzione ACS, ecc. Permettono un controllo continuo delle condizioni ambientali interne, contribuendo in modo misurabile all'efficienza energetica complessiva. Si distinguono per la loro scalabilità, interoperabilità e per la capacità di integrazione con piattaforme di gestione centralizzata (BMS - Building Management System). In un Paese come l’Italia, con un patrimonio edilizio molto “anziano” (l’84% risale a prima del 1990), investire nei sistemi BACS e nell’aggiornamento impiantistico degli edifici è quindi una scelta non solo strategicamente importante ma anche, nell’applicazione di quanto previsto dall’EPBD, un modo intelligente per il nostro Paese per ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, non da ultimo economico.