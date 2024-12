Disabilità al centro del Ferrara Sport Festival «Inclusività e rispetto

L’attenzione agli sport inclusivi è una delle priorità dell’Amministrazione diretta dal sindaco Alan Fabbri: riuscire infatti a coinvolgere attivamente persone disabili, facendole anche gareggiare o allenare insieme a persone abili, è un obiettivo straordinario e irrinunciabile. Uno dei temi che animerà infatti la prima edizione del Ferrara Sport Festival, che si svolgerà a settembre 2025 durante la Settimana Europea dello Sport, sarà proprio quello della disabilità. Diversi saranno i momenti nel corso dell’anno dedicati ai disabili, protagonisti di tornei, gare, eventi e manifestazioni. In questi primi mesi intensi sono stati i contatti tra l’assessore allo sport, Francesco Carità, e il Centro Territoriale degli Sport Paraolimpici (CASP) al fine di condividere progettualità volte a favorire e sostenere la costruzione di processi di educazione allo sport nelle persone con disabilità. «Lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport promuove una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. E quando inclusivo, lo sport è l’antidoto più forte che abbiamo a disposizione per vincere qualsiasi tipo di discriminazione», dice l’assessore Carità, profondamente convinto tanto da avere organizzato, poche settimane dopo il suo insediamento, "BaskInFe", primo torneo con triangolare di basket inclusivo, in collaborazione con la sezione regionale dell’EnteItaliano Sport Inclusivi (EISI). Il Baskin (Basket Inclusivo) è infatti lo sport che prende spunto dalla pallacanestro e nel quale persone con e senza disabilità, maschi e femmine, giocano insieme esaltando il concetto di inclusione: nel Baskin non esistono limitazioni e, sulla base del regolamento, tutte le persone possono (anzi devono) scendere in campo e sono fondamentali alla riuscita, anche agonistica, delle gare. Il Baskin nasce a Cremona nel 2006, da un'idea di Antonio Bodini e Fausto Cappellini, e ha visto negli anni una crescita strutturale sia sul territorio nazionale sia internazionale arrivando, nel 2019, a dare forma a EISI, il primo ente italiano specifico per gli sport per tutti, persone con e senza disabilità.