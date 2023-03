Dj, piatti moderni e bollicine a tutte le ore

Per aperitivi, pranzi o cene con un’atmosfera davvero speciale, così come per le occasioni di allegria, festa e spensieratezza, a Carpi c’è una meta pensata proprio per tutto questo, tanto che fin dalla sua apertura è diventato un locale di tendenza. Si tratta, ovviamente, di Chalet 3.0, nella centralissima Piazza Garibaldi, al civico 29. Il Carlino ha incontrato la titolare, Simona V., laurea allo Iulm in marketing ed esperienza pluriennale nel settore della comunicazione e degli eventi, per conoscere più da vicino il dietro le quinte di questo straordinario successo. Simona, quando è nata l’avventura di Chalet 3.0? "Il locale è stato aperto nel 2016, affacciato sulla suggestiva Piazzetta Garibaldi, fulcro della movida carpigiana. Da subito abbiamo voluto connotare lo Chalet 3.0 con un’identità ben precisa, puntando su un nuovo concept di ristorazione, moderna e dinamica". Cioè? "Direi che siamo un ristorante ’atipico’, perché aperto non solo a pranzo e cena, ma di fatto è ’calamita’ per avventori anche per l’aperitivo e il dopocena. Questo ricorda i locali cittadini, dai tratti milanesi". Perché questo nome? "Perché vogliamo trasmettere accoglienza, calore, un posto racchiuso dove potersi sentire bene e coccolati, come un vero e proprio chalet di montagna e 3.0. Il 3.0, ovviamente, è...