Donazione: un particolare “anticipo di successione”

La donazione è il contratto con cui un soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro disponendo a favore di questo di un suo bene e/o diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione. Dal punto di vista fiscale, la donazione ha un'imposizione "di favore" prevedendo, in relazione al grado di parentela che intercorre tra donante e donatario, una serie di franchigie che la rendono, in talune situazioni (quasi tutte nel caso di donazione tra coniugi o parenti in linea retta), esente dall'imposta di donazione. Tale istituto, però, presenta alcune problematiche. In primo luogo, va sottolineato che la donazione è considerata dal legislatore come un "anticipo di successione" del donante: di conseguenza, vi sono alcune norme che tutelano coloro che in vita del donante nulla hanno ricevuto. È infatti previsto l'obbligo dei donatari – legittimari di imputare alla propria quota di legittima quanto hanno ricevuto in vita dal donante defunto (salvo espressa dispensa del donante stesso) nonché l'obbligo di collazione ovverosia l'obbligo del donatario di conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto per donazione (salvo espressa dispensa del donante stesso).Inoltre è prevista la possibilità, per il legittimario leso nella sua quota di legittima, una volta emessa la sentenza che dichiara tale lesione, di ottenere la "riduzione" delle donazioni anche mediante la restituzione del bene: e ciò nei venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo il diritto (ulteriore) dei legittimari di opposizione alla donazione al fine di sospendere tale termine. Infine, l'art. 563 del Codice Civile prevede che, una volta pronunciata la riduzione contro il donatario, il legittimario leso - previa escussione del patrimonio del donatario medesimo e purché non siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione - possa agire anche nei confronti dei terzi soggetti ai quali il donatario abbia, nel frattempo, alienato quanto ricevuto per donazione. Notaio Elisa Gentilucci