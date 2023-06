Dormire a 1280 metri, la vacanza è da sogno

Escursioni, relax, pesca alla trota, mirtilli e clima fresco, a poche centinaia di metri (in linea d’aria) dalla vetta del monte Cimone (la più alta dell’Appennino Settentrionale). E’ proprio in questo periodo dell’anno, oltre naturalmente ai mesi di apertura degli impianti sciistici, che Le Polle di Riolunato si popolano di turisti in fuga del caldo afoso tipico della pianura. Qui, a 1280 metri di quota, non è necessario accendere l’aria condizionata per dormire, ma piuttosto dotarsi di una leggera coperta.

La piccola frazione a nord-ovest del Cimone è una chicca turistica immersa in ettari ed ettari di prati, boschi e decine di ruscelli: il suo nome si dica venga infatti da ‘ampolla’, proprio in riferimento alla ricchezza sorgiva. Di giorno si raggiungono i 24 gradi, mentre di notte le temperature si attestano solitamente intorno ai 15. Per questo Le Polle si prestano ad essere una scelta perfetta per chi vuole trascorrere qualche settimana o un weekend lontano da casa, con intrattenimento e attività per persone di ogni età. Mentre d’inverno sono diverse le strutture aperte, a servire la località nei mesi estivi ci sono un ristorante, un hotel e un residence, dove le presenze sembrano crescere di anno in anno. E’ il caso dell’hotel ‘Le Polle’, dal novembre 2021 gestito dall’imprenditore zocchese Eros Barbieri, realtà in forte crescita che garantisce un’offerta turistica completa guardando fino al Nord Europa: "Siamo qui da un anno e mezzo, sebbene l’hotel risalga agli anni ’70, ed abbiamo già investito sulla struttura e sui servizi oltre 300mila euro – spiega Barbieri, che è a capo sia dell’hotel ‘Le Polle’ che del residence ‘Cimone Supersci’–. Il nostro progetto, estremamente ambizioso (4 milioni di euro è il costo previsto), è di creare un resort con centro benessere unico in tutto il Cimone, servizio attualmente mancante e sulla falsariga di quanto è apprezzabile in località come la Val Gardena. Le Polle sono un luogo incantevole, immerso nella natura, e d’estate il nostro può vantarsi di essere l’hotel aperto più alto di tutta l’Emilia-Romagna. Anche per questo motivo è qui che ho deciso di investire nei miei progetti". 28 sono le camere a disposizione dell’albergo, 27 gli appartamenti del residence, per un totale di circa 250 persone da poter ospitare.

Parliamo, quindi, di realtà importanti che riescono a reggere il passo della concorrenza: "Tantissimi clienti arrivano dalla Toscana e ci scelgono per l’offerta di servizi e per l’ospitalità. Ma abbiamo anche turisti dalle Marche, dall’Abruzzo, da Bologna e Modena, dalla Polonia e dal Belgio. La mia intenzione – prosegue Barbieri – è entrare nel panorama del Nord Europa, con cui sono già in contatto. Per grandi numeri, però, servono grandi progetti: dopo le esperienze conosciute in varie località delle Alpi, vorrei creare il primo grande resort con spa e centro benessere del comprensorio del Cimone e far crescere il brand ‘Polle Life’, attraverso il quale ampliare la promozione turistica".

L’offerta dell’hotel ’Le Polle’ vede, oltre ai servizi alberghieri, una "apprezzatissima" skiroom (dove appoggiare gli sci e ritrovare gli scarponi caldi al mattino), una sala giochi interna da 150 metri quadri (con biliardo, calcio balilla, e air hockey) e un parco giochi esterno per bambini. Molto gradita è poi la sua collocazione direttamente sulle piste da sci del comprensorio: "Per questo motivo molte scuole medie e superiori specialmente toscane scelgono, durante i mesi invernali, di venire qui. Arrivano in autobus e fino all’ultimo giorno possono lasciarlo nel parcheggio, perché i servizi sono tutti a portata di mano – sottolinea Barbieri –. Nei weekend lavoriamo poi con le famiglie".

D’estate diverse sono le cose da poter fare alle Polle.

Prima di tutto le escursioni fino alla punta del Cimone, ma anche la pesca alla trota, la raccolta dei mirtilli (che sono molto presenti lungo le piste Baggiolara e Baggiolara II) e dei porcini.

Riccardo Pugliese