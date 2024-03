e-Day, l'happening delle comunità solari: competizione, sostenibilità e impegno collettivo

Da Febbraio 2023, la piattaforma di Comunità Solare per l’autoconsumo collettivo è stata aperta su scala nazionale e oggi conta 30 sezioni operative in altrettanti comuni italiani. Il Centro per le Comunità Solari forte di questa esperienza che raccoglie oltre 2700 iscritti intende posizionarsi come riferimento nazionale per le comunità energetiche in cui l’autoconsumo collettivo viene riconosciuto e definito dalla legge 8/2020. Il 7 dicembre 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il decreto 414 per stimolare la nascita e lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili o gruppi di autoconsumo collettivo in Italia. Se da una parte il decreto trova un Tallone di Achille proprio nella formazione del fondo di incentivazione dall’altra costituisce un importante momento di presa di consapevolezza sul funzionamento della rete elettrica italiana e della necessità di un’imminente riforma del mercato elettrico per renderlo più idoneo alla crescita massiva dell’energia rinnovabile. L’e-Day è un evento annuale, organizzato dal Centro per le Comunità Solari che quest’anno si terrà all'Autodromo di Imola come fortemente voluto da Marco Panieri, Sindaco di Imola, e dalla sua giunta che consegna alla manifestazione un palco tanto prestigioso quanto simbolico legato all’era del petrolio ormai al tramonto. Il 2024 si può considerare una vera e propria partenza di un nuovo paradigma. Il gruppo degli scienziati di Energia per l’Italia, creato dal prof. Vincenzo Balzani, ha dato la sua disponibilità a presentare il suo manifesto sulla transizione energetica per discuterlo apertamente con esponenti della società civile. Occorre una visione chiara e lucida per capire quale è il faro attraverso il quale farsi guidare per calare poi le soluzioni su scala sociale tenendo conto dei compromessi necessari ma dei cambiamenti obbligati. Abbiamo solo dieci anni per prepararci e per attrezzarci ma intanto siamo già in gara contro il tempo. Chi partirà in prima fila avrà anche le migliori probabilità per vincere ma solo se avrà studiato bene il percorso, le sue curve e le sue insidie. Gli scienziati di Energia per l’Italia desiderano discutere con la politica chiedendole di non sostituirsi al ruolo dei piloti ma di mettere i piloti nelle migliori condizioni per gareggiare. Tra i relatori di spicco di Energia per l’Italia: il dott. Nicola Armaroli (dirigente di ricerca CNR di Bologna) che ci illustrerà in cosa consiste la transizione energetica su scala globale e il prof. Leonardo Setti del Dipartimento di Chimica Industriale dell’Università di Bologna approfondirà il concetto di comunità energetiche e come queste cambieranno il paradigma dell’attuale sistema basato sulle grandi centrali. La tavola rotonda metterà a confronto gli scienziati di Energia per l’Italia ed esponenti della società civile tra cui politica, associazioni di categoria e associazioni ambientaliste per un dibattito costruttivo su come trasformare l’energia da commodity a bene comune e condiviso. Prof. Leonardo Setti