È sempre più una città a portata di bici. Entro il 2030 ci saranno 268 km di ciclabili

Ferrara è conosciuta come la “città delle biciclette”, un titolo che rispecchia la realtà quotidiana dei suoi abitanti. Il 24% degli spostamenti quotidiani avviene in bicicletta, e se includiamo anche chi cammina (circa il 10% della popolazione), la mobilità “attiva” raggiunge il 33%. Questi numeri evidenziano quanto la bicicletta sia una scelta importante per gli spostamenti urbani. La passione per la bici non è solo un’abitudine, ma è profondamente radicata nella cultura locale. Circa il 90% dei ferraresi possiede almeno una bicicletta. La pianura padana e l’ampia rete di piste ciclabili, che oggi copre 218 km e crescerà a 268 km entro il 2030, rendono la bici ancora più vantaggiosa come mezzo di trasporto. Oltre il 64% dei ferraresi vive a meno di 300 metri da una pista ciclabile. Ferrara sta investendo anche nei servizi legati alla mobilità sostenibile. Sulla linea di partenza il secondo lotto di lavori alla velostazione, che offrirà parcheggi sicuri, officina di riparazione, deposito bagagli, informazioni turistiche, bike sharing, noleggio monopattini e car sharing con auto elettriche. Il Comune ha aderito alla campagna Bike to Work, co-finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, incentivando l'uso della bicicletta per recarsi al lavoro. In tre anni, 60 aziende hanno aderito, coinvolgendo 653 lavoratori che hanno percorso più di 337.000 km, risparmiando 98 tonnellate di CO2. L’app Play and Go ha registrato 93.600 viaggi, dimostrando l’efficacia di piccole azioni quotidiane per la sostenibilità. A supporto della mobilità ciclistica, Ferrara ha aderito al progetto europeo Air Break, installando sei postazioni per la ricarica delle biciclette elettriche e contabici in varie zone della città. Ferrara è così un esempio di come la sostenibilità e la mobilità attiva possano migliorare la qualità della vita urbana.