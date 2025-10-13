È tornato l'appuntamento con Abitare Oggi,riflettori puntati su tutto il mondo della casa

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna su ÈTV Abitare Oggi, il programma settimanale dedicato al mondo della casa e ai temi dell’abitare realizzato in collaborazione con Confabitare, associazione proprietari immobiliari. La terza stagione è tornata già dal 1° ottobre, con appuntamento fisso ogni mercoledì alle 21. Alla conduzione ci sarà la giornalista Simona Iannessa, affiancata dal presidente nazionale di Confabitare Alberto Zanni, con la partecipazione di ospiti esperti del settore. Il format resta fedele alla sua missione: si parlerà di locazioni, condominio, tasse, normative, bonus fiscali, sicurezza, rigenerazione urbana, senza trascurare i temi che hanno segnato la vita quotidiana di Bologna, dai cantieri del tram all’uso improprio dei portici, dalle case green e agli affitti brevi turistici, tema della prossima Convention Nazionale di Confabitare prevista il 28 e 29 novembre. «Con i cantieri che stanno trasformando Bologna e che inevitabilmente peseranno sulla vita quotidiana dei cittadini anche per l’anno 2026, vogliamo essere ancora di più la voce dei residenti, dei cittadini e dei proprietari immobiliari che spesso si sentono dimenticati», afferma la presentatrice Simona Iannessa. La seconda stagione ha visto un forte coinvolgimento del pubblico, con puntate dedicate all’Osservatorio sugli Affitti in collaborazione con CRIF e Nomisma, alla nascita della cooperativa CoopAbitare per garantire ingressi sicuri ai proprietari, alle misure per i cittadini colpiti dall’alluvione del 2024, e alle grandi sfide della mobilità e della sicurezza urbana. Anche la cultura ha avuto un ruolo centrale, con la puntata speciale sul Concerto di Natale in San Petronio, che tornerà il 13 dicembre 2025. «Siamo tornati su richiesta di tanti iscritti e proprietari immobiliari, che ci hanno manifestato il loro apprezzamento, constatando quanto il programma sia diventato un punto di riferimento concreto per molte persone che si trovano in difficoltà davanti a regole e leggi complesse, che riguardano la casa e la vita nei condomini - spiega il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni - con Abitare Oggi vogliamo offrire strumenti semplici e comprensibili, che permettano a ogni proprietario di orientarsi meglio e di gestire con più serenità il proprio patrimonio e il proprio quotidiano». L’utilità di un programma come Abitare Oggi non è circoscritta al bolognese, chi non riceve ÈTV nella propria regione, può vedere Abitare Oggi in diretta streaming e on-demand su www.e-tv.it, nella sezione dedicata su www.confabitare.it, sull’app ÈTV e sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione (facebook.com/AbitareOggiConfabitare). Con un linguaggio chiaro e un taglio divulgativo, Abitare Oggi varca i confini regionali, costruendo un ponte tra i problemi quotidiani riguardanti l’abitare e le soluzioni possibili, con lo stesso spirito di servizio che guida Confabitare da sempre.