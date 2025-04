Ecco Coopabitare, la nuova iniziativa di Confabitare

Da un’idea di Confabitare nasce la Cooperativa COOPABITARE s.c.r.l., la casa dei proprietari immobiliari, che non è un’agenzia immobiliare o una società di gestione immobiliare come molte che già operano sul mercato. Il progetto è nato dall’esigenza di risolvere il problema, sempre più diffuso negli ultimi tempi, della scarsa offerta di immobili da dare in locazione e della crescente richiesta di immobili in affitto. Oggi, molti proprietari preferiscono non affittare i propri immobili per timore di non essere pagati oppure preferiscono destinare gli immobili agli affitti brevi, ritenuti più redditizi e meno rischiosi. La situazione economica attuale, caratterizzata da una situazione inflattiva dovuta alla politica internazionale che comprime il potere d’acquisto delle famiglie, può portare a più frequenti situazioni di tensione finanziaria e di mancato pagamento dell’affitto. È quindi sempre più sentita la necessità di dare garanzie al locatore sulla riscossione del canone di affitto, con conseguente possibilità di trovare più alloggi in locazione sul mercato. Negli ultimi anni, il mercato delle locazioni in Italia ha subito una trasformazione profonda, segnata da dinamiche economiche, sociali e normative che hanno innescato un aumento significativo del fenomeno della morosità. Alla base di questo squilibrio c’è una questione strutturale che riguarda il mercato del lavoro: in molte aree del Paese, i redditi da lavoro non sono più adeguati a sostenere il costo della vita, e ancor meno i canoni d’affitto in continuo aumento. Nelle città ad alta tensione abitativa, come Milano e Bologna, l’affitto di un appartamento può superare facilmente gli 800 o i 1.000 euro al mese, cifre che coincidono, se non superano, lo stipendio netto mensile di molti lavoratori. In queste condizioni, per una parte crescente della popolazione la locazione non è più una soluzione abitativa, ma un compromesso precario e costoso, al limite della sostenibilità. Parallelamente, l’offerta si sta contraendo. Secondo le stime, milioni di abitazioni in Italia restano inutilizzate. I motivi sono molteplici, ma riconducibili a un nodo centrale: la sfiducia dei locatori. Timori legati alla morosità, ai danni agli immobili, alla difficoltà di liberare l’appartamento in tempi ragionevoli in caso di contenzioso, scoraggiano la messa a reddito. Inoltre, molti proprietari considerano la normativa vigente troppo sbilanciata a favore dei conduttori e preferiscono destinare gli immobili ad affitti brevi o mantenerli vuoti. Questo ritiro dell’offerta, unito all’aumento della domanda causato dall’impossibilità di accedere al mercato delle compravendite per via dei tassi elevati e dell’inflazione, ha prodotto un’impennata dei canoni di locazione (+3-5% negli ultimi due anni), aggravando ulteriormente l’emergenza abitativa. Ma se da un lato i locatari faticano a sostenere l’affitto, dall’altro anche i locatori si trovano in una situazione difficile. La gestione di un immobile comporta oggi costi significativi: manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti normativi ed energetici, imposte, assicurazioni e spese condominiali non sempre trasferibili. A fronte di tali oneri, il rischio di incorrere in situazioni di morosità o contenzioso rappresenta un deterrente forte. Per molti locatori, locare oggi non è più un’opportunità, ma un potenziale problema. Le tensioni tra le parti sono evidenti. I locatori chiedono maggiori garanzie, mentre i locatari, spesso precari o con redditi bassi, faticano a soddisfare i requisiti richiesti e a trovare alloggi dignitosi. Circa il 20% degli inquilini ha vissuto episodi di morosità, spesso legati a difficoltà temporanee legate al lavoro, mentre il 24% dei locatori ha subito ritardi nei pagamenti. In questo contesto è necessario proteggere il patrimonio dei proprietari offrendo condizioni adeguate anche agli inquilini invece di irrigidire le condizioni di accesso all’affitto. È all’interno di questo scenario che nasce COOPABITARE. COOPABITARE nasce per unire i proprietari immobiliari in una forma di cooperazione in cui si garantisce al proprietario che ne fa parte di riscuotere un affitto mensile per il proprio immobile, affidato in gestione alla cooperativa. L’affitto sarà definito in base al valore del canone concordato, e alla fine dell’anno, con la chiusura del bilancio sociale, dedotte le spese di gestione, gli utili si divideranno tra i soci, quindi tra i proprietari che ne fanno parte, ovvero si riconosce un «cashback» al proprietario. La cooperativa garantisce il proprietario sul pagamento del canone concordato, se l’alloggio rimane sfitto viene comunque pagato il canone. In caso di sfratto se ne occupa la cooperativa. La cooperativa inoltre gestisce le manutenzioni ordinarie dell’immobile locato grazie a una rete di artigiani convenzionati. COOPABITARE realizza e rende efficace un principio fondamentale per Confabitare: la tutela della proprietà immobiliare. COOPABITARE analizzerà, con professionisti esperti, l’immobile che si vorrà mettere a disposizione, quindi lo prenderà in affitto per poi subaffittarlo a famiglie, lavoratori, studenti, turisti, con l’obbiettivo di massimizzare il Profitto per poi Ridistribuirlo fra i soci della stessa Cooperativa di cui si dovrà fare parte. La cooperativa persegue la mutualità occupandosi anche degli sfratti, delle manutenzioni e dei rapporti con l’amministratore di condominio. COOPABITARE inoltre fornirà in modo continuativo la formazione dei propri soci sui temi della proprietà immobiliare con guida e accompagnamento agli investimenti immobiliari. COOPABITARE gestirà anche servizi come i Gruppi d’acquisto per ottimizzare i costi di quei soci che gestiscono per loro conto i propri immobili con gli affitti brevi, fornendo servizi comuni agli host presenti sul territorio come reception centralizzata, pulizie condivise, servizio lavanderia, condivisione channel manager. Da fonte Airbnb risulta che a Bologna ci sono circa 7.000 alloggi gestiti con locazione breve. Per conoscerci e avere maggiori informazioni si può fissare un appuntamento presso la nostra sede, in via Marconi 6/2 - telefono 051/270 444. COOPABITARE la casa dei proprietari immobiliari.