Edifici più sostenibili

Nel passato recente l’Italia si è mobilitata per migliorare l’efficienza energetica dei propri immobili provando a rimanere al passo delle nuove direttive dell’Unione Europea. Grazie a degli incentivi fiscali dal 2023 sono stati realizzati oltre 627.000 lavori per migliorare l’efficacia con un incremento, secondo i Dati Enea, del 6% degli immobili classificati nelle categorie migliori. In questo discorso svolge un ruolo fondamentale la termoregolazione, una tecnologia all’avanguardia che rende più sostenibili gli edifici. Essa, integrata con sistemi di automazione e controllo degli edifici, permette un controllo preciso e personalizzato della climatizzazione ottimizzando le risorse e minimizzando gli sprechi.