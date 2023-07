Ennesima occupazione abusiva all’ACER Stop alle occupazioni, ripristiniamo la legalità

«Occupare è bello? No, occupare è illegale ed è un atto che lede i diritti altrui. Le occupazioni a Bologna vanno bloccate subito, altrimenti il fenomeno diventerà incontrollabile». Alberto Zanni, Presidente nazionale di Confabitare – associazione proprietari immobiliari - spara a zero contro quella «cultura dell’illegalità, di cui sono portatori collettivi e gruppuscoli vari che strumentalizzano la disperazione di tanta gente per occupare abusivamente appartamenti o interi palazzi vuoti». Il tutto, secondo Zanni, sotto lo sguardo indifferente delle istituzioni, che «spesso danno l’impressione di non volere disturbare troppo questi signori, probabilmente per ragioni di ordine pubblico e per non alimentare tensioni sociali». Il presidente di Confabitare ne ha un po’ per tutti, ma il bersaglio principale è Palazzo d’Accursio: «Il Comune è il maggiore responsabile di questa situazione – tuona Zanni - perché la gestione degli alloggi popolari è di sua competenza. Se centinaia di famiglie vivono il dramma di non trovare casa, Lepore e compagni si devono porre qualche domanda e attivarsi concretamente per risolvere il problema. È la loro inerzia che di fatto favorisce il proliferare delle occupazioni». Ma che fare di fronte ad un fenomeno che ormai è diventato di moda? Confabitare ha un’unica ricetta: «Le istituzioni facciano il loro dovere, cioè usino il pugno duro. Stop quindi alle occupazioni - incalza Zanni - perché se passa il messaggio che in fondo si tratta di azioni fatte a fin di bene, per dare un tetto a chi non ce l’ha, allora è il trionfo della cultura della illegalità ed il principio che chiunque può infrangere impunemente le regole».