Errori cessione credito Superbonus: il chiarimento

Con Risposta ad interpello n. 440 del 28/9/2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti nel caso di errori sugli importi indicati nella cessione del credito del superbonus. L’istante aveva ceduto il credito di un SAL superiore al 30% delle spese agevolabili. Al termine dei lavori aveva rilevato errori nelle comunicazioni e ha chiesto come sanare la situazione. L’AdE cita la Circ. n. 33 del 6/10/2022 che precisa: “L’errore o l’omissione relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto può essere definito sostanziale (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa, oppure del codice fiscale del cedente)”. Per la regolarizzazione si deve procedere all’annullamento su richiesta di entrambe le parti. Il credito del cessionario viene dapprima ridotto dell’importo annullato. Successivamente, va inviata una nuova comunicazione. Se i termini sono scaduti, in alcuni casi si può utilizzare la remissione in bonis, con una sanzione di € 250. Se però il cessionario non intende annullare la comunicazione, l’AdE non può intervenire. Infatti, precisa la Circolare che: “Con riferimento alle criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti. Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può: • sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito; • intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario”. Dott. Eugenio Romey Presidente Centro Studi Fiscale Confabitare