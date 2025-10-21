Evoluzione Servizi guarda avanti: "Per combattere le infestazioni usiamo anche la ‘cura’ del calore"

Contro gli infestanti azoto, anidride carbonica e calore. Cambia il paradigma della lotta agli animaletti che attaccano i cereali e sono il vero e proprio nemico di produttori e terminalisti. Non a caso Evoluzione Servizi di Ravenna è nata nel 1990 e ha visto le sue prime attività sulle ultime navi del gruppo Ferruzzi che trasportavano cereali dai grani americani alla soia, dalla manioca alla tapioca. Oggi Evoluzione Servizi, guidata da Paolo Guerra, è un’azienda con 30 dipendenti che fattura intorno ai 3 milioni e cresce di anno in anno, anche con una recente acquisizione di un’azienda operante nello stesso settore di Venezia, e guarda con una certa tranquillità al futuro, forte di una continua innovazione.

"Abbiamo cambiato la nostra modalità di lavoro – spiega Paolo Guerra – e siamo in grado di gestire gli infestanti anche con la ‘cura’ del calore. Grazie a generatori elettrici portiamo la temperatura dei magazzini e degli ambienti di lavorazione a 55 gradi per 48 ore e la sanificazione dagli infestanti è completa. Lavoriamo per molte imprese e pastifici e abbiamo clienti come Casillo, Barilla e Molino Naldoni e siamo un presidio importante contro la diffusione di infestanti dall’estero che danneggiano i nostri prodotti e si inseriscono nel nostro habitat e sono senza competitor, come sta succedendo con la cimice asiatica". Evoluzione Servizi ha acquisito un ruolo centrale nel settore del Pest Control basato su una lunga esperienza nel settore agro alimentare, un’alta professionalità con un continuo aggiornamento e formazione del personale tecnico ed essendo orientata al cliente tenendo presente le continue esigenze del mercato. L’azienda è in grado di fornire direttamente servizi e consulenze inerenti la sicurezza igienico sanitaria dell’uomo e dell’ambiente nel quale vive, dei prodotti primari e di quelli trasformati lungo le filiere agro alimentari. Non a caso lavora anche con terminalisti come Setramar e Bunge. La conoscenza della problematica, unita all’esperienza e all’operatività dei tecnici, rendono Evoluzione Servizi una società partner di primari gruppi e società operanti a livello nazionale nei settori della produzione agro alimentare, dei trasporti e della logistica anche a livello portuale.

La collaborazione con i principali istituti universitari attivi nel settore della ricerca sui temi dell’igiene e della sicurezza, e i frequenti contatti con analoghe organizzazioni sul territorio e all’estero, permettono di offrire servizi efficaci e trasparenti, attraverso l’utilizzo di sistemi documentali a garanzia delle clientela e dei rapporti di quest’ultima con soggetti terzi. Evoluzione Servizi opera conformemente ai sistemi di quality management ed ha ottenuto due distinte certificazioni. La prima in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per l’erogazione di "Servizi per il controllo, il monitoraggio, la disinfestazione, la derattizzazione e la sanificazione nel contesto agro alimentare", e la seconda in base alla norma UNI EN 16636:2015 "Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) – Requisiti e competenze", ottenendo il certificato ALI 01460 PM, CEPA CERTIFIED. Evoluzione Servizi è membro del circuito nazionale ECOBIRDS in quanto installatore per la Provincia di Ravenna dei sistemi per l’allontanamento e la dissuasione dei volatili infestanti gli edifici nei centri urbani e nelle realtà agro industriali e portuali ed è associata sin dalla sua costituzione ad Anid (Associazione nazionale delle imprese di disinfestazione) con la quale condivide l’obbiettivo del continuo miglioramento professionale nel settore dell’igiene e della disinfestazione.

Giorgio Costa