Fabrizio Gifuni: "Il mio viaggio nell’universo poetico di Giorgio Caproni"

Un filo rosso da anni lega Fabrizio Gifuni a Riccione. Il noto regista teatrale e attore, che tante emozioni continua a regalare anche al cinema e in tv, torna nella cittadina rivierasca domani nell’ambito de La bella stagione con Fatalità della rima, omaggio al lungo viaggio poetico e musicale di Giorgio Caproni. L’appuntamento è per le 17 nella Sala GranTurismo, in piazzale Ceccarini. Per il grande protagonista della recitazione è un’occasione per ricordare i passati riccionesi che, con la moglie, l’attrice Sonia Bergamasco, lo legano al Premio Riccione per il Teatro.

Un pomeriggio dedicato a una sua grande passione?

"Quella per Caproni, uno dei più grandi poeti del Novecento italiano al quale ho dedicato un lungo lavoro di drammaturgia, processo che mi sta a cuore da anni e che fa parte di tanti miei spettacoli portati in scena, da quelli su Gadda a quelli su Pasolini, fino al lavoro su Moro, che continuano a girare. Si parte da materiali non destinati alla scena, in questo caso da un excursus sulla produzione poetica di Caproni, alternata ad alcune stazioni nelle quali spiega in cosa consiste il linguaggio poetico".

Da cosa nasce questa parte di drammaturgia da lei curata?

"Da un prezioso libricino trovato anni fa, nel quale era stata trascritta una lezione che Caproni aveva tenuto su una sua poesia al Tetro Flaiano di Roma il 16 febbraio 1982. La lezione, che si trasformò in conferenza sul mestiere di poeta, fu fortuitamente registrata da un attore, e trascritta in questo libricino dal quale ho tratto la drammaturgia. Fatalità della rima, titolo di una poesia di Caproni, mi appassiona molto perché nasce da un testo originale per il teatro, partendo da un testo non destinato a questo. L’amore per il poeta mi è stato direttamente trasmesso dall’amico Giuseppe Bertolucci, che non c’è più, col quale ho tanto lavorato".

Il teatro è la sua passione?

"Quanto accade in un teatro non è mai solo quanto succede sul palcoscenico, in quel momento il teatro vive in un campo magnetico che si crea tra i corpi di scena e gli spettatori e che nessuna macchina da presa può riprendere. Questo rende il teatro cosa unica, irripetibile. In questo momento credo che i teatri siano tra i pochi luoghi, se non l’unico, dove si può vivere un’esperienza profonda d’ascolto e condivisione emotiva, sono luogo di silenzio, cosa che ci manca terribilmente, perché siamo frastornati e distrutti dal rumore assordante di immagini, da questa maionese impazzita. Il teatro è invece un luogo sacro, perché c’è ancora rispetto dei principi dell’umano. Ecco perché lo amo con tutte le mie forze e da trent’anni ne faccio il centro del lavoro".

Ha partecipato pure a una quarantina di film, dopo Esterno Notte e Rapito, che prepara?

"Ho terminato le riprese di Prima la vita, lavoro per il cinema con Francesca Comencini, che ha dedicato questo film a suo padre, Luigi, che io interpreterò. Uscirà entro l’anno. In autunno invece andrà in onda la quarta e ultima stagione de L’Amica geniale di Elena Ferrante alla quale ho preso parte".

In teatro c’è altro?

"Ho appena finito le repliche di un progetto intitolato I fantasmi della nostra storia, dittico che include Il male dei ricci, dedicato all’opera di Pasolini e Con il vostro irriverente silenzio, dedicato alle carte di Aldo Moro. In alcuni teatri prossimamente questi due lavori viaggeranno insieme".

Nel 2023 ha conquistato intanto il David di Donatello quale miglior attore protagonista.

"È successo con Esterno Notte di Marco Bellocchio, artista immenso col quale sto lavorando e crescendo. E’ stato uno dei grandi incontri della mia vita. Il 2023 è stato un anno bello, pieno di riconoscimenti".

A Riccione è legato attraverso il Premio per il Teatro?

"Ho fatto parte della giuria e con Sonia, nel 2011, nel giardino del Grand Hotel ho proposto Il piccolo principe in concerto. Due anni dopo siamo tornati, ancora in giuria al palacongressi. Anche se solo per lavoro, torno sempre a Riccione con grande piacere, perché è una città che ha ancora una sua identità".

Che deve anche allo storico premio?

"È il più importante premio di drammaturgia e di scrittura teatrale, che ricordo come bellissima esperienza teatrale fatta con tanti colleghi, attori, attrici e registi, tra i quali Umberto Orsini, Isabella Ragonese, Fausto Paradivino, Alessandro Gassman e Sonia. Anni ricchi, densi di scoperte e con testi molto interessanti come quello di Silvia Gallerano, La merda, diventato un cult europeo. Sono molto contento di tornare a Riccione!".

La Perla verde l’ha pure vista su un set cinematografico?

"Sulla riviera romagnola, tra Rimini e Riccione, ho girato anche un film drammatico del 2001, Il Sole negli occhi di Andrea Porporati".

Nives Concolino