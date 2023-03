"Famiglia di artisti, a 9 anni debuttai a teatro Ronconi maestro poi il cinema con Sorrentino"

di Riccardo Pugliese Si chiama Betti Pedrazzi (nome d’arte di Elisabetta; per tutti Betty ma lei preferisce con la ’i’ "perché sono italiana") e ha portato un pezzo di Carpi fino al palco internazionale degli Oscar. Con un passato da sessantottina, ha 67 anni e di mestiere fa l’attrice; la sua popolarità, già notevole, è esplosa con l’interpretazione del ruolo della Baronessa Focale nel capolavoro ‘E’ stata la mano di Dio’, diretto da Paolo Sorrentino. Ora collabora con i più grandi del mondo dello spettacolo, tra i ricordi della giovinezza e dei genitori a Carpi e la sua adorata gatta, con cui vive stabilmente a Roma. Pedrazzi, partiamo dagli albori. In che contesto ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo? "Ho iniziato prendendo parte al coro di Parpignol nella Bohème, perché avevo una zia cantante lirica presso il teatro di Roma che mi portava in vacanza a Spoleto e, a quei tempi, quando servivano dei bambini, si usava cercare tra i parenti dei cantanti o dei direttori d’orchestra. Avevo solo 9 anni, ma possiamo dire che l’amore vero per il teatro mi sia venuto proprio stando sul palcoscenico con la lirica che, con i costumi, il coro e l’orchestra,...