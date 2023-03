Fare del bene anche ai vicini di casa

Spesso non ce ne rendiamo conto ma per fare del bene non serve guardare troppo lontano. Infatti anche per il 2023 i contribuenti italiani hanno la possibilità di devolvere il proprio 5x1000 delle trattenute Irpef agli enti che si occupano di attività sociali svolte dal comune di residenza. Tutto il ricavato verrà destinato al finanziamento, oppure all'ampliamenti, dei servizi svolti nel campo sociale. Questo è un modo che il cittadino ha di mettere la propria città o il proprio paese nella condizione di effettuare interventi e sostenere famiglie con minori a carico, in condizioni di gravi difficoltà socio-economiche. Il tutto con il chiaro ed evidente obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini che più ne hanno bisogno, come ad esempio gli anziani o i portatori di handicap. Ogni individuo, infatti, ha il diritto di poter vivere una vita dignitosa e, anche se in piccola parte, ogni cittadino può contribuire affinché tutto questo avvenga.