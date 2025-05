Febbre da sostenibilità, ma i costi sono un ostacolo

Rendere le proprie case più efficienti sotto l’aspetto energetico necessita di un investimento notevole da parte delle famiglie, ma al tempo stesso è anche un modo per risparmiare sulle bollette. Secondo le stime infatti, migliorare l’isolamento e i consumi degli edifici potrebbe ridurre le emissioni di CO2 di 3,2 milioni di tonnellate, pari al 7% di quelle prodotte dalle abitazioni. Mettendo da parte l’aspetto ambientale, significherebbe risparmiare fino al 36% sulla bolletta della luce e del gas: dai 390 euro l’anno nelle zone più calde d’Italia, fino a 1.241 euro per chi vive in zone più fredde. Per raggiungere questi risultati però, come detto, serve sostenere delle spese. Non tutte le famiglie possono permettersi di sborsare determinate cifre ed è per questo che sarà importante combinare fondi statali con risorse private, così da permettere a più famiglie di accedere ai lavori di ristrutturazione. La “Casa Green” è un termine introdotto con le nuove regole europee e oggi indica le abitazioni più moderne, che consumano meno e inquinano meno. Sempre più italiani sono interessati a questo tipo di soluzioni. Secondo uno studio di MutuiSupermarket.it e Nomisma, il 37% di chi cerca un mutuo vuole acquistare una casa in classe energetica A o B. In questo modo può accedere ai cosiddetti “mutui green”, che offrono tassi più bassi. Un altro 28% cerca invece immobili da ristrutturare per renderli più efficienti. Anche il mercato immobiliare dà segnali positivi: si prevede una crescita del +7,8% rispetto al 2024. Intanto, con la discesa dei tassi di interesse, sempre più persone hanno scelto il mutuo per comprare casa: nell’ultimo trimestre del 2024, il 41,5% delle compravendite è stato fatto con un finanziamento. Chi sceglie una casa più efficiente può ottenere sconti sul mutuo che vanno dallo 0,4% all’1%, sia per i tassi fissi che per quelli variabili. Le banche credono sempre di più in questi prodotti e iniziano a offrire buone condizioni anche per case in classe C e D, soprattutto se costruite prima del 2021.