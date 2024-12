Ferrara verso "l’Obiettivo Occupazione" «Focus su lavoro e nuove opportunità»

Si è chiusa con oltre 5.000 presenze la prima edizione di Work on Work, la fiera nazionale dedicata al mondo del lavoro, che si è svolta a Ferrara, in città e presso il quartiere fieristico a fine novembre. Presente con un proprio stand e con diverse iniziative è stato il Comune di Ferrara. La città ospiterà anche la seconda edizione di WOW, che si svolgerà il 19 e 20 novembre 2025 sempre a Ferrara Expo. «Si tratta di una manifestazione importante per Ferrara, concepita proprio nell’ambito del suo quartiere fieristico. Nella prima edizione hanno partecipato oltre 5.000 studenti, a fianco di più di 100 aziende ed enti. È una manifestazione che può soltanto crescere: parlare di lavoro oggi è complesso, spero quindi che questa fiera rappresenti un momento di crescita per tanti studenti e giovani lavoratori, e che da questo incontro tra domanda e offerta possano nascere nuove occasioni occupazionali». Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, aveva detto durante l’inaugurazione del nuovo salone Work on Work a Ferrara, centrato sull’incontro tra studenti e mondo del lavoro, tra innovazione e competenze. «Il Comune di Ferrara, fin dalla prima edizione di Work on Work, ha voluto essere presente organizzando anche diversi momenti di confronto e workshop su temi importanti, riguardanti le nuove politiche del lavoro. La direzione che vogliamo dare ha come obiettivo l’occupazione. Tanta, nella due giorni di Work on Work, è stata la partecipazione al nostro stand, in cui si sono fermati molti giovani, ma non solo. Non è mancata la partecipazione e l’impegno da parte delle risorse del Comune di Ferrara, soprattutto del settore lavoro e sviluppo economico, che hanno fornito supporto e informazioni allo stand e durante gli approfondimenti», è il commento dell’assessore alle politiche del lavoro Angela Travagli. «Il fine unico è il lavoro, di qualità, che dia spazio ai giovani e che abbia radici con il tessuto del territorio. Dopo questa prima edizione, lavoreremo già per la seconda edizione, per creare momenti di innovazione, di sviluppo e di relazioni sul territorio con altri enti istituzionali, gli enti formativi, le associazioni di categoria e il tessuto economico e sociale del territorio. Ringrazio gli organizzatori di WOW, Ferrara Expo e quanti abbiano collaborato per la realizzazione di tutti gli eventi e per la gestione dello stand», conclude Travagli.