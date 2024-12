"Festina Lente": coinvolta Ferrara e il suo Delta del Po Verso il rilancio del turismo

Con un finanziamento di oltre 933.000 euro, il progetto "Festina Lente – Affrettati lentamente" punta a rilanciare la destinazione turistica del territorio ferrarese. Promosso dai Comuni di Ferrara, Comacchio e Ostellato, l’iniziativa integra il patrimonio rinascimentale di Ferrara con l’unicità del Delta del Po, unendo cultura e natura per attrarre visitatori e incrementare la permanenza media dei turisti. Il progetto, in corso e con conclusione prevista per novembre 2025, mira a superare la frammentarietà dell’offerta turistica attuale, proponendo un sistema unitario e competitivo a livello nazionale e internazionale. Gli interventi, ben 12, spaziano dalla creazione di itinerari rinascimentali a strategie di marketing, fino a opere infrastrutturali per migliorare accessibilità e fruizione delle attrazioni. Tra le azioni chiave figura lo sviluppo di un portale web dedicato al sito UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po". Questo strumento digitale, gestito da Ferrara come ente capofila, permetterà di esplorare il patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso informazioni interattive e itinerari virtuali. Il portale sarà il fulcro di una strategia comunicativa che coinvolgerà anche i social media, con una pianificazione editoriale mirata a diversi target di pubblico. Il cuore del progetto sarà la realizzazione di nuovi itinerari turistici tra Ferrara e Comacchio. Questi percorsi guideranno i visitatori alla scoperta di luoghi iconici e siti meno conosciuti, arricchiti da una narrazione integrata e coinvolgente. La tradizione rinascimentale diventa il filo conduttore di eventi come il Carnevale Estense, il Ferrara Food Festival e il Palio, rafforzando il legame tra cultura e turismo. Per migliorare l’esperienza dei visitatori, il progetto prevede l’installazione di elementi di design urbano lungo i percorsi, come panchine, punti di sosta, fontanelle e cestini, oltre a una nuova segnaletica e cartellonistica esplicativa. Questi interventi non solo renderanno i percorsi più accessibili, ma li integreranno armoniosamente nel paesaggio storico e naturalistico. «Il progetto da 1 milione di euro punta anche a creare sinergie tra operatori turistici, istituzioni e associazioni locali, promuovendo un approccio condiviso e sostenibile. L’idea è di personalizzare l’offerta turistica in base ai profili dei visitatori, per rispondere meglio alle loro esigenze e massimizzare l’attrattività del territorio. Con "Festina Lente", Ferrara e il Delta del Po si propongono come un modello di turismo integrato, capace di valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico, rafforzando la competitività dell’area nel panorama internazionale», conclude l’assessore al turismo Matteo Fornasini.