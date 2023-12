Fine bonus acquisto case green 31 dicembre: nella Manovra 2024 al momento non è previsto

L’IVA si applica alle cessioni di immobili effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a IVA (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare). La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, comma 76) ha previsto che chi acquista direttamente dal costruttore un immobile abitativo in Classe Energetica A (ovvero in una delle sue 4 sottoclassi) oppure B, ha diritto a un Bonus pari al 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Non avendo previsto il legislatore l’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, si ritiene che il beneficio possa spettare anche per comprare una seconda casa (o una terza, ecc.) o anche se “di lusso”, nonché anche di pertinenze separatamente accatastate, come i box auto. In pratica si ha diritto ogni anno per 10 anni a una detrazione IRPEF pari a una quota del 5% di IVA versata. Deve trattarsi di immobili acquistati nel 2023 e quindi eventuali acconti pagati, con relativa fattura, nel corso del 2022, non possono beneficiare della detrazione. Il bonus, inoltre, non è cedibile in caso di vendita dell’immobile. Questa misura, nonostante i pareri positivi dei costruttori, al momento risulta tagliata (come anche il Superbonus) dalla Manovra 2024, mentre gli altri bonus casa sono stati riproposti. In pratica, l’agevolazione è rimasta in vigore solo un anno. Dott. Eugenio Romey Presidente Centro Studi Fiscale Confabitare